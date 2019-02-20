Денісова отримала підтверження етапування Балуха в Краснодар

Омбудсмен просить перевірити умови утримання політв'язня

Украинский омбудсмен Людмила Денисова получила информацию о переводе политзаключенного Владимира Балуха для дальнейшего отбывания наказания в города Краснодар в Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение омбудсмена в Facebook.

Денисова сообщила, что направила обращение советнику-посланнику временному поверенному в делах Украины в РФ Василию Покотилу с просьбой проверить условия содержания Балуха, обеспечения его медицинской и консульско-правовой помощи.

Напомним, ранее заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявлял, что украинского политзаключенного Владимира Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО в Краснодар. Правозащитники убеждены, что Балух может пострадать в РФ за свою проукраинскую позицию.

После этого уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что адвокат Балуха проинформирован о его направлении к месту отбывания наказания. Однако адвокат до сих пор не знает причины этапирования украинца на территорию Российской Федерации.

Также Москалькова рассказала о состоянии здоровья Балуха. По ее словам, он чувствует себя нормально.