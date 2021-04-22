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Денісова: платні камери в СІЗО - це дискримінація за майновою ознакою

Автор: Мілан Лєліч, Андрій Василюк

Платні камери в СІЗО є дискримінацією за майновою ознакою. На відміну від процедури внесення застави, яка прописана в законодавстві, платні камери засновані на підзаконному акті і є пілотним проектом Мінюсту.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Це ж нерівність за майновою ознакою", - сказала Денісова, коментуючи проект Мінюсту щодо платних камер.

Вона зазначила, що, наприклад, в СІЗО Києва є 20 платних місць. При цьому в інших камерах - жахливі умови, де навіть відсутня можливість нормально поспати. При цьому ці 20 місць не завжди використовуються.

"Якщо ось одне таке місце в СІЗО "продали" за 2 тисячі, чим ці дві тисячі на місяць можуть допомогти іншим ув'язненим, якщо у них навіть відсутня можливість нормально поспати? Ось у СІЗО Києва зробили 20 платних місць, збирають гроші. Не завжди всі 20 місць використовуються. Іноді люди платять гроші, але їх все одно не переводять в таку камеру, буквально минулого тижня у мене було таке звернення. Решта - це ж взагалі жах", - розповіла Денісова.

За її словами, наразі в Україні 27 вільних колоній в "замороженому" стані.

"Якщо в інших у нас перенасичення - так розвезіть людей! Треба приймати такі адміністративні рішення, які можуть поліпшити умови життя людей вже зараз. Я як уповноважений не можу підходити вибірково до норм Конституції, де заборонена дискримінація за майновою ознакою", - сказала омбудсмен.

Нагадаємо, станом на 5 жовтня 2020 року платні камери у слідчих ізоляторах принесли державному бюджету один мільйон гривень. Найбільше заробила державна установа "Київський слідчий ізолятор".

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