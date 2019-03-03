Денісова назвала причину затримання в Криму архієпископа ПЦУ

За її словами, затримання пов'язане з планами відвідати в російському СІЗО політв'язня Гриба

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявляет, что причиной задержания в аннексированном Россией Крыму архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ) Климента есть планы посетить в российском СИЗО удерживаемого там украинца Павла Гриба. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Денисовой.

По ее словам, причиной для задержания Климента является его запланированная поездка в СИЗО города Ростов-на-Дону для посещения там украинского политзаключенного Павла Гриба, на что ростовским судом предварительно было дано разрешение.

"РФ боится, что всему миру станет известна правда о состоянии здоровья Павла. Им есть что скрывать", - написала Денисова.

По словам Климента, сейчас он находится в одном из райотделов полиции Симферополя, добавила она.

"Примерно час назад его вывели из автобуса, объяснив, что в его сумках есть вещи, якобы украденные им из церкви. Климент заверил меня, что в полицию лишь через полчаса после задержания узнали, кем он является, а само дело сфабриковали почти сразу", - говорит Денисова.

Напомним, сегодня, 3 марта, в оккупированном Крыму российские силовики задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Климента (Куща). Как сообщалось, Климента задержали на автовокзале оккупированного Симферополя. Архиепископ планировал посетить судебное разбирательство дела политзаключенным'узницы Павла Гриба в Ростове-на-Дону (Российская Федерация).

Впоследствии Климент заявил, что причиной его задержания стало сообщение о "ограбление" его церкви.

Как сообщил Климент, был задержан из-за сообщения о "ограбления" церкви в оккупированном Симферополе, в которой служит архиепископ.