Архієпископ Климент повідомив про причину свого затримання

Фото: архієпископ Сімферопольський та Кримський Климент (УНІАН)

Климента затримали у зв'язку з "пограбуванням" в його церкві

Архієпископ Сімферопольський та Кримський Климент (Кущ) був затриманий в окупованому Криму через повідомлення про "пограбування" його церкви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC Україна.

Як повідомив Климент, його було затримано через повідомлення про "пограбування" церкви в окупованому Сімферополі, в якій служить архієпископ. Спочатку архієпископа затримали в черговій частині Сімферопольського автовокзалу, а потім його відправили до центрального відділення окупаційної поліції.

"Хвилин за 20 (після затримання - ред.) вийшов черговий райвідділку і сказав, щоб я чекав слідчого, тому що надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який сказав що "пограбували" церкву в Сімферополі на вулиці Севастопольська. Тобто, за їхньою логікою, хтось зателефонував і сказав, що обікрали мою церкву", - розповів Климент.

Наразі Климент очікує на свого адвоката та слідчого.

Нагадаємо, сьогодні, 3 березня, у окупованому Криму російські силовики затримали архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента (Куща). Як повідомлялося, Климента затримали на автовокзалі окупованого Сімферополя. Архієпископ планував відвідати судовий розгляд справи політв'язня Павла Гриба у Ростові-на-Дону (Російська Федерація).

Додамо, в окупованому Російською Федерацією Криму незаконно утримуються 34 громадянина України, на території Росії - 35 українців і 24 військовополонених українських моряків, незаконно захоплених в Керченській протоці в минулому році.