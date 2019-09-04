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Денисова назвала ім'я майбутнього мовного омбудсмена

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У конкурсі на посаду мовного омбудсмена переміг Тарас Кремінь

Комісія від секретаріату уповноваженого Верховної ради з прав людини вибрала Тараса Креміня кандидатом на посаду омбудсмена по захисту державної мови. Про це повідомила Уповноважений з прав людини Людмила Денісова Facebook.

Наголошується, що було подано 14 пакетів документів. До конкурсу допустили 11 кандидатів, оскільки у решти були проблеми з документацією. Комісія більшістю голосів рекомендувала для подання Кабінетові міністрів України кандидатуру Тараса Креміня.

Наголошується, що Тарас Кремінь за спеціальністю вчитель української мови та літератури, англійської мови та зарубіжної літератури. Він є співавтором законів "Про освіту", "Про середню освіту", а також "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Зазначимо, посада мовного омбудсмена передбачена законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Нагадаємо, Секретаріат уповноваженого Верховної ради з прав людини Людмили Денисової оголосив конкурс на посаду омбудсмена із захисту державної мови. З метою забезпечення відкритості та неупередженості при визначенні такої кандидатури в секретаріаті Уповноваженого відкрито конкурс для подачі заяв від претендентів на посаду для подальшого відбору і внесення пропозиції в Кабмін.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що "мовний закон" набув чинності 16 липня, через два місяці після опублікування. Так, документ набирає чинності через два місяці після опублікування, яке відбулося 16 травня 2019 року.

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