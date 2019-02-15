Денісова: доступ лікарів до Гриба і Вишинського має бути синхронним

Денісова написала листа Москальковій

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой по вопросу синхронного допуска независимых врачей к Кириллу Вышинскому и украинскому политзаключенному Павлу Грибу. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Денисовой.

Денисова отметила, что Москалькова хочет, чтобы Украина обеспечила доступ независимых врачей к Кириллу Вышинскому.

"В письме подтвердила, что не буду возражать, но при условии одновременного допуска врачей к Павлу Грибу, который находится в критическом состоянии", - написала Денисова.

Денисова отметила, что состояние здоровья Гриба значительно ухудшилось. Она добавила, что на последнем заседании украинцу стало плохо и медицинское обследование ему нужно провести как можно скорее.

"Полтора года за решеткой, пытки и отсутствие лечения могут привести к необратимым последствиям. Жду реакцию", - резюмировала омбудсмен.

Напомним, украинском политзаключенному Павлу Грибу позволят встретиться с украинским консулом, но после приговора.

Ранее сообщалось, что в Гриба обнаружили симптомы болезни Альцгеймера. Такие выводы сделал украинский профессор Василий Притула за анализами, сделанными российскими медиками. Также омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что украинскому политзаключенному необходима немедленная операция на сердце, его состояние здоровья сверхкритическое. После обследований врачи диагностировали ряд серьезных болезней у Гриба.