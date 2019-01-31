Денісова анонсувала передачу українців з ОРДЛО у лютому

До України повернуть громадян, які були затримані до війни на Донбасі

В первую неделю февраля состоится передача граждан Украины с временно оккупированных территорий Донбасса, которые были задержаны до начала военного конфликта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Как отмечается, Денисова провела встречу с координатором Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, послом Тони Фришем.

В частности, стороны обсудили вопросы относительно работы гуманитарной подгруппы ТКГ по обеспечению освобождения и обмена заложников и лиц, которые незаконно удерживаются на неподконтрольных Правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей, в рамках Минских договоренностей.

"Мы с господином Фришем отметили, что готовы к обмену в любом формате и пытаемся это сделать. Рассмотрели также вопрос о передаче граждан Украины, которые были задержаны до конфликта. Очередная передача состоится уже в первую неделю февраля", - написала Денисова.

Напомним, российская сторона в ходе заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске 30 января отказалась обсуждать обмен заложниками.

Кроме того, представитель Российской Федерации в Трехсторонний контактной группе Борис Грызлов 17 января отказался от инициативы Украины относительно совместного заседания ТКГ и гуманитарной подгруппы по заложникам.