Денис Смажный: Сначала российские обстрелы были шаблонные, но они быстро учатся

– Этот разговор происходит в те дни, когда мы проходим трагическую годовщину в нашей истории. Три года назад Российская федерация осуществила полномасштабное вторжение на территорию Украины. В каком состоянии на тот момент была украинская противовоздушная оборона?

– На момент полномасштабного вторжения украинская противовоздушная оборона состояла из устаревших советских образцов зенитного ракетного вооружения. Единственным преимуществом, что нас спасло тогда от российских воздушных атак – это достаточное количество зенитных управляемых ракет. То есть несмотря на то, что сами системы были устаревшие и малоэффективные, ракет у нас было достаточно.

– В первые недели российского вторжения, как я понимаю, их авиация еще имела смелость и залетала вглубь нашего воздушного пространства. Правильно понимаю?

– Да. Тогда они пытались проникнуть вглубь нашей территории. Я думаю, что это прежде всего связано с тем, что они были жертвами собственной пропаганды. На тот момент спикеры вооруженных сил врага докладывали, что все ПВО в Украине полностью уничтожено и можете спокойно залетать и бомбить наши города.

Были достаточно дерзкие попытки россиян полетать над нашей территорией. Были случаи, когда они долетали до Миргорода, до Золотоноши. Наши зенитчики имели тогда возможность сбивать их и над Васильковом. Достаточно глубоко они пытались залететь.

– Когда, в какой момент после начала большого вторжения эти попытки прекратились и их вражеская авиация перестала залетать в наше воздушное пространство?

– Активно российские летчики пытались залетать вглубь территории Украины в первые недели с начала полномасштабного вторжения, когда оккупанты хотели захватить Киев и проникнуть глубоко в Харьковскую область. Благодаря активным действиям нашей противовоздушной обороны и, без преувеличения, героичности наших воинов-зенитчиков и летчиков-истребителей, нам удалось нанести огромные потери российской авиации и вытеснить ее из нашего воздушного пространства.

Однако россияне продолжали достаточно активно действовать в небе, хоть и не в глубине территории нашей страны, но все еще в пределах зоны поражения наших зенитных ракетных комплексов. Сбивание вражеских самолетов продолжилось, их летчики начали отказываться от выполнения миссий, и где-то через два месяца после полномасштабного вторжения окончательно перестали залетать в зону поражения наших ЗРК.

– Также, если я правильно понимаю, именно в первые часы первые ракетные удары России были либо в значительной степени, либо в основном направлены именно на объекты противовоздушной обороны?

– Правильно. Именно первые атаки, которые они проводили, были по позициям зенитных ракетных подразделений, по позициям радиотехнических войск и по аэродромам – по тем позициям, которые годами использовались нашими силами. Они были атакованы. И думаю, что именно из-за того, что они их атаковали, у них была иллюзия, что все эти средства уничтожены.

– Я так понимаю, что эти удары именно по позициям, по объектам ПВО – это как в учебниках написано: что сначала надо подавить ПВО противника (в этой роли на тот момент выступали мы), а дальше уже сухопутное вторжение и так далее. Очевидно, что этот план России – подавить наше ПВО – на тот момент не удался, он был безуспешен. Благодаря чему?

– Доктринально во всех ведущих армиях мира прописано, что нужно прежде всего подавить ПВО, а уже тогда начинать наземную и воздушную операции. Однако россияне решили одновременно действовать на всех направлениях: в первые часы и дни они пытались и уничтожить нашу ПВО, и параллельно начали наземную операцию. Это одна из причин, почему враг не смог реализовать свои амбициозные планы.

Прежде всего потому, что мы имели высокую маневренность. Благодаря высокой маневренности, рассредоточению всех наших сил и средств – большинство наших подразделений были перемещены в другие места – мы пережили первый удар и сохранили наш потенциал. И, перегруппировав те силы и средства, которые у нас были на разных направлениях, мы смогли сдержать превосходящего врага и не дали россиянам завоевать господство в воздухе.

– Поскольку была такая быстрая, оперативная реакция подразделений Воздушных Сил на первые удары, то, как я понимаю, вы готовились к вторжению и к таким атакам?

– Да, мы получали разведданные, заранее формировали свои подразделения на самых угрожающих направлениях ударов. Кроме того, военные всегда готовятся к войне: подготовка запасных позиций, учения по выводу подразделений из-под удара, отражение воздушного нападения, боевые стрельбы по воздушным мишеням, разнообразные тренировки...

– Помните, в первые месяцы после начала большой войны и общество – гражданские, активисты, волонтеры, отдельные западные чиновники, которые также нас поддерживали, призывали, и публично, и в соцсетях – чтобы западные партнеры помогли и закрыли небо над Украиной? В таком более детальном контексте это предполагало тогда, чтобы нам дали Patriot и все что возможно.

Тогда мы слышали в комментариях от западных лидеров и тех, кто принимает решения, что, мол, мы не можем вам предоставить такие системы, это невозможно, нужно очень долгое обучение, ими очень сложно овладеть. Однако проходит время, и нам эти системы начали поставлять, не через долгий период времени – до прихода первой батареи Patriot с тех пор прошел год. Почему тогда, когда все просили, нам их не предоставили и не помогли закрывать небо?

– Потому что в Украину никто не верил. В украинцев никто не верил, и в Вооруженные Силы Украины никто не верил в мире. Представьте себе такую ситуацию: мы просим Patriot, другое дорогостоящее вооружение – западные партнеры его дают, и через некоторое время россияне захватывают нас и захватят также все эти технологические дорогостоящие системы вооружения. Никто из партнеров не хотел так рисковать, не веря в наш успех.

Но прошло несколько месяцев интенсивной борьбы украинцев именно тем имеющимся и устаревшим вооружением, которое было в наших руках. И весь мир увидел, что эта нация никогда не сдастся, эта нация будет воевать до конца любым вооружением. И именно это сломало представление наших партнеров – им можно поручить оружие, давайте попробуем с чего-то небольшого, с чего-то не столь высокотехнологичного и эффективного.

ЗРК Patriot (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

До того, как мы получили Patriot, мы получали и другое зенитное ракетное вооружение – и новое, такое как современные Iris-T, NASAMS, и достаточно старые образцы – Gepard, Crotale и так далее. Постепенно партнеры поняли, что нам можно доверить любое вооружение. Поэтому, хоть и с огромным опозданием, мы получили Patriot и сейчас эффективно его используем.

– Тогда западные медиа писали, что, по их информации, украинцы очень удивили зарубежных партнеров в скорости освоения этих комплексов. Так это или не так?

– Да, они были шокированы. Прежде всего, мы отправляли самых опытных и самых подготовленных людей, которые знают, что такое зенитные ракетные системы. Поэтому не было необходимости обучать их с нуля. Только переобучить на другие образцы вооружения, которые гораздо легче в освоении, которыми значительно легче управлять.

Поэтому да – они были удивлены, когда приезжали на курсы наши защитники и защитницы, им давали элементарные вещи, а наши просили: давайте перестроим программу, потому что мы это все знаем, мы готовы уже учиться практическому применению. Западные инструкторы быстро адаптировали программу подготовки и наши воины очень быстро освоили новое оружие.

– У нас были советские комплексы и здесь нам поступают западные комплексы. Были ли сложности в том, чтобы их интегрировать, встроить в единую систему ПВО, и чтобы это давало эффективность на выходе?

– Интегрировать советские устаревшие, западные устаревшие и западные новейшие комплексы в единую систему – достаточно сложная задача с технической точки зрения. Она до сих пор продолжает решаться совместными усилиями. Но трудности не только на уровне инструментальной интеграции. Все эти комплексы нужно встроить в единую систему ПВО страны: распределить по направлениям, расположить системы разного класса, разной дальности на разных позициях, определить зоны ответственности, наладить обмен информацией и систему управления

Эту задачу мы эффективно решаем, ведь имеем умных специалистов, которые находят нестандартные решения. У нас есть свое программное обеспечение и оборудование боевого управления, в которое мы постепенно интегрировали различные образцы вооружения, используя различные не "натовские" протоколы обмена информацией. Такой вид интеграции мы всегда осуществляем на первых этапах. Ведь главное для нас – обеспечить имеющимися средствами максимально эффективное противовоздушное прикрытие критических объектов инфраструктуры, городов, группировок войск.

– Но враг тоже адаптируется к новым вызовам. Какие именно новые тактики применяют россияне в попытках обходить и прорывать нашу ПВО?

– Попытки предпринимаются постоянно. Если на первых этапах войны у них были достаточно шаблонные атаки и они не особо учились на своих ошибках, то в последнее время они очень быстро учатся. Они меняют маршруты, высоты полета всех средств воздушного нападения, меняют тактику применения баллистического вооружения, различного вооружения – и корейского, и иранского. То есть тактика постоянно меняется, совершенствуется, синхронизируются удары. И этому надо противодействовать.

– С начала большой войны и сейчас мы также используем авиацию для сбивания воздушных целей. В частности, была публичная информация, что для этого используются и западные истребители. Какая на сегодня доля поражения вражеских ракет, дронов, самолетов, вертолетов, вражеских аэродинамических целей приходится именно на авиацию?

– Точную долю перехвата сейчас не могу назвать. Но просто для сравнения скажу, что когда у нас были только советские истребители, то до 10% всех перехваченных целей в рамках противовоздушной обороны были осуществлены советскими истребителями. Они были не очень эффективны в плане перехвата дронов-камикадзе – устаревшие советские радары, не очень эффективные ракеты.

С появлением западных истребителей ситуация в украинском небе значительно улучшилась, ведь у них значительно лучше радары, значительно эффективнее ракеты-перехватчики. Но мы только наращиваем эту способность. Истребителей еще не так много, поэтому наши пилоты прилагают титанические усилия, чтобы быть максимально эффективными.

– С этих истребителей в теории возможно сбивать и "Шахеды"?

– Да, конечно. Проблема "шахедов" не в их перехвате, проблема - в массовости их применения. Их очень много. Сейчас большинство "шахедов" уничтожается мобильными огневыми группами, легкой авиацией, вертолетами с установленными пулеметами, в том числе истребителями. И западные истребители также осуществляли успешный перехват "шахедов".

– Если говорить о нашей ПВО, в чем ее уникальность и особенность?

– По количеству перехваченных и уничтоженных за эти три года средств воздушного нападения, наша противовоздушная оборона однозначно является одной из самых эффективных и опытных в мире. То есть можно сказать, что сегодня у нас построена мощная ПВО, которая доказала свою эффективность во время войны высокой интенсивности.

Достаточно ли это уже эффективная система ПВО для нашей страны? Нет. Наша страна огромная, в нашей стране очень много объектов критической инфраструктуры. И, опять же, мы сражаемся с самой мощной армией в мире в плане ракетного вооружения и с одной из самых мощных в плане авиационного вооружения. Поэтому нам надо продолжать наращивать ПВО.

Но система уникальна, она насчитывает большое количество средств ПВО и ПРО. В критический момент очень многие нации откликнулись на передачу нам вооружения, и поэтому у нас сейчас десятки разных систем ПВО, но в этом их уникальность, многослойность и эффективность.

– Если говорить о соотношении, то у нас сейчас на вооружении больше советских систем или больше западных? Или, возможно, западные уже вытеснили советские?

– Западные не вытеснили советские, мы до сих пор используем советские системы. Единственное, что за три года войны достаточно истощились запасы зенитных управляемых ракет к этим системам. Но есть множество проектов – как отечественных, так и иностранных – по адаптации других ракет. Поэтому советские системы еще будут жить и будут выполнять свою задачу по противовоздушному прикрытию.

По количеству – это трудно оценить, постепенно мы, конечно, заменим все наши советские системы. По типам систем у нас сейчас больше иностранных, но по количеству – у нас еще достаточно много советских комплексов.

– В медиа – на уровне ссылок на источники, на анонимных собеседников, кто-то это говорил и публично – что есть в планах, что ведется разработка ЗРК украинского производства. Есть ли уже у нас, на вооружении украинской армии, ЗРК собственного производства?

– Скажу так, ведутся работы, ведется модернизация имеющихся образцов вооружения. Полностью украинского ЗРК в Воздушных Силах пока нет. Но работы интенсивно ведутся, и наша промышленность ищет пути быстрого решения этих вопросов.