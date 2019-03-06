Гроші прибічників Януковича знаходяться в Швейцарії

Санкційний список Євросоюзу проти оточення Віктора Януковича скоротився

В странах Европейского союза почти не осталось денег сторонников бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, санкционный список Евросоюза против окружения Виктора Януковича сократился уже на треть из-за медленного расследования в Украине.

"Почти не осталось в ЕС и заблокированных на основании санкций средств. Еще несколько лет назад самая большая сумма замороженных в Евросоюзе денег была в банках Латвии - около 50 миллионов евро. Сегодня же на счетах остаются около полумиллиона евро", - говорится в сообщении.

Так, львиная доля средств Януковича и его окружения, остается заблокированной за пределами ЕС. Впрочем, блокировка замороженных ранее активов остается в силе. В 2014 году в княжестве были заблокированы ценные бумаги на сумму около 27 миллионов швейцарских франков.

Отмечается также, что более всего средств сторонников Януковича заморожены в Швейцарии.

"В Швейцарии заблокированы активы лиц из окружения Виктора Януковича на сумму около 145 миллионов швейцарских франков. Наибольшая сумма средств принадлежит, как следует из документов в судебном реестре Швейцарии, Юрию Иванющенко - 72 миллиона франков", - указано в тексте.

В частности, в швейцарском списке фигурирует известный "регионал" Юрий Ефремов. В целом Швейцария сотрудничает с Украиной в настоящее время на основании девяти запросов о правовой помощи.

Кроме того, Совет Европейского Союза во вторник, 5 марта продлил еще на год санкции против экс-президента Виктора Януковича и его ближайшего окружения.

Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил про спецконфискацию в государственный бюджет 1,5 млрд гривен окружения бывшего президента Виктора Януковича.