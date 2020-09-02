Гроші на створення Єдиного реєстру зниклих безвісти відсутні, - Мін'юст

У Міністерстві юстиції заявили, що не мають коштів на створення та адміністрування Єдиного реєстру зниклих безвісти. У відомстві вирішили передати його Міністерству внутрішніх справ.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Довге відлуння війни: що заважає пошуку зниклих безвісти на Донбасі".

"По-перше, ми не маємо ніякого відношення до здійснення функцій цієї комісії (з питань зниклих безвісти, - ред.). По-друге, Міністерству юстиції за всі ці роки навіть не виділили коштів для створення і ведення цього реєстру", - сказала профільний заступник міністра Валерія Коломієць.

Вона додала, що для передачі реєстру у МВС необхідні законодавчі зміни. Зараз цей проект закону проходить процес узгодження у відомствах.

Коломієць зазначила, що орієнтовна вартість створення реєстру - це близько 200 тисяч гривень, але у МВС вже є схожий реєстр і його просто необхідно трохи вдосконалити та доповнити.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони повідомили, що близько 70 військових залишаються зниклими безвісти на Донбасі.

МЗС закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Росію через викрадення українців на окупованих територіях.