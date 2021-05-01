Кошти від скасування будівництва стіни з Мексикою підуть на потреби військових

На початку лютого 2021 президент Сполучених Штатів Джо Байден офіційно закрив проект щодо будівництва стіни між США і Мексикою. Також американський лідер скасував діючий там з 2019 року режим надзвичайної ситуації.

"Міністерство оборони продовжує скасовувати всі проекти з будівництва прикордонних бар'єрів, сплачені за кошти, спочатку призначені для інших військових місій та функцій, таких як школи для військових дітей, закордонні проекти військових будівель в країнах-партнерах та на рахунок Національної гвардії та резерву", - заявив прес-секретар Пентагону Джамал Браун.

Браун заявив, що повернені кошти будуть використані для відстрочених військових будівельних проектів.