У США призупинили будівництво стіни з Мексикою

Фото: будівництво стіни між США і Мексикою (Getty Images)

Міністерство оборони Сполучених Штатів призупинило будівництво стіни між США і Мексикою. Причиною цього є вивчення указу президента Джо Байдена про зупинку будівництва стіни.

Про це заявив прес-секретар інженерного корпусу армії США Райни Брансон у коментарі CNN.

"Інженерний корпус армії США прийме відповідні заходи і буде координувати наші дії з Міністерством оборони і нашими партнерами з Міністерства внутрішньої безпеки США, а також митною та прикордонною службами", - заявив він.

Наголошується, що інженерний корпус армії США контролює контракти на будівництво прикордонної стіни.

"Ми слідуємо за вказівкою щодо того, як необхідно реалізувати призупинення будівництва", - зазначив Брансон.

Нагадаємо, 20 січня Джо Байден підписав перші укази на посаді президента Сполучених Штатів. Так, новий глава держави зупинив будівництво стіни з Мексикою і скасував посилення міграційного контролю.

Крім того, Байден також планує направити в Конгрес масштабний імміграційний план. У документі буде прописаний шлях до громадянства для мільйонів іммігрантів без документів, які зараз знаходяться в Сполучених Штатах.