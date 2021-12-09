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Гроші з єврооблігацій мають йти на виплату боргів "зеленим" інвесторам, - Rothschild

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Київ, Четвер 09 грудня 2021 14:48
Гроші з єврооблігацій мають йти на виплату боргів "зеленим" інвесторам, - Rothschild Фото: "зелена" енергетика в Україні (renewables.dtek.com)
Автор: Наталія Гурковська

"Укренерго", яке отримало 825 млн доларів за рахунок випуску єврооблігацій, має використати всю зазначену суму лише для виплати боргів за "зелену" енергетику в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керуючого директора - Rothschild & Co в регіоні СНД Джованні Сальветті.

"Зелені облігації та облігації, прив'язані до сталого розвитку, включають витрати на пільгові тарифи на виробництво відновлюваної енергії відповідно до структури PSO (витрати на послуги із забезпечення збільшення частки ВДЕ у виробництві електроенергії в енергосистемі)", - сказав Сальветті.

За його словами, "Укренерго" очікує, що більшу частину чистої виручки (близько 100%) буде спрямовано на витрати за "зеленими" тарифами на послуги для забезпечення збільшення частки ВДЕ у виробництві електроенергії в енергосистемі. Решту (якщо залишиться) буде направлено в один із проектів, що відповідають іншим критеріям у структурі зелених облігацій НВК "Укренерго".

"У разі спрямування коштів, як описано вище, порушення умов випуску єврооблігацій НВЦ "Укренерго" не буде", - наголосив Сальветті.

На даний момент компанія вже перерахувала більшу частину виручки з єврооблігацій ДП "Гарантований покупець" як оплату послуг "Укренерго" для забезпечення збільшення частки ВДЕ у виробництві електроенергії в енергосистемі".

Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії - "ДТЕК ВДЕ". Борг складає 3,04 млрд грн.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

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