Грошові виплати переселенцям: оновлено перелік громад у зонах бойових дій

З повним списком громад, переселенці з яких претендують на виплати, можна ознайомитися у списку.

"Станом на 21.06.2022 року до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 8 областей", - йдеться в повідомленні.

Список

За даними відомства мова йде про територіальні громади у таких областях:

Донецька (66),

Харківська (51),

Дніпропетровська (7),

Луганська (37),

Запорізька (51),

Херсонська (49),

Миколаївська (23),

Сумська (18).

Таким чином, всі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, отримають грошову допомогу від держави.

Критерії для виплат

У відомстві зазначають, що в процесі визначення таких територій спираються на три ключові критерії, а саме:

території, що є тимчасово окупованими;

території, що перебувають в оточенні (блокуванні);

території, на яких тривають активні бойові дії.

Важливо. Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня в цьому переліку, необхідно звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію.

Нагадаємо, нещодавно Кабмін змінив механізм видачі грошової допомоги ВПО.

Також у Мінсоцполітики відповіли, чи зміниться сума виплат для переселенців.

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