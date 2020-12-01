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Грошові перекази в Україну повернулися на рівень минулого року

Автор: Олександр Білоус

Місячні перекази перевищують 1 млрд доларів

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за жовтень 2020 року склав 1063 млн доларів. Це на 11 млн доларів менше, ніж роком раніше (1074 млн доларів).

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Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

У той же час за січень-жовтень обсяг переказів склав 9 555 млн доларів. Це на 2,3% (на 220 млн доларів) менше, ніж роком раніше (9 775 млн доларів).

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У січні-жовтні 2020 року неформальними каналами в Україну було переведено 3 561 млн доларів, що на 1285 млн доларів менше, ніж за цей же період роком раніше (4 846 млн доларів).

Нагадаємо, за даними НБУ зростання приватних переказів з-за кордону був однією з причин зміцнення курсу гривні до долара у 2019 році. За даними НБУ, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону у 2019 році склав 12 017 млн доларів, що на 8,2% більше, ніж за 2018 рік (11 111 млн доларів).

В НБУ ще до початку кризи констатували уповільнення зростання трудової міграції з України.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяг приватних переказів в Україну за січень-вересень склав 8 481 млн доларів. Це на 2,5% (на 220 млн доларів) менше, ніж роком раніше (8 701 млн доларів).

Прогноз погоди
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