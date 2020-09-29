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Грошові перекази в Україну скоротились на півмільярда доларів

Київ, Вівторок 29 вересня 2020 11:05
Грошові перекази в Україну скоротились на півмільярда доларів
Фото: долари і гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за січень-серпень 2020 року склав 7 168 млн доларів. Це на 6,4% (на 493 млн доларів) менше, ніж роком раніше (7 661 млн доларів).

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У січні-серпні 2020 року неформальними каналами в Україну було переведено 2504 млн доларів, що на 1281 млн доларів менше, ніж за цей же період роком раніше.

Нагадаємо, за даними НБУ зростання приватних переказів з-за кордону був однією з причин зміцнення курсу гривні до долара у 2019 році.

За даними НБУ, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону у 2019 році склав 12 017 млн доларів, що на 8,2% більше, ніж за 2018 рік (11 111 млн доларів).

У НБУ ще до початку кризи констатували уповільнення зростання трудової міграції з України.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за січень-липень 2020 року склав 6 287 млн доларів. Це на 5,6% (на 355 млн доларів) менше, ніж роком раніше (6 642 млн доларів).

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