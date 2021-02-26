Грошові перекази в межах України за 2020 рік зросли майже на чверть

За 2020 рік сума внутрішньодержавних переказів, здійснених через системи переказу коштів, становила 255,2 млрд гривень. Це на 23,6% більше, ніж у 2019 році.

Як зазначили в прес-службі, тенденція зростання суми переказів у межах України триває вже не перший рік. Загалом сума переказів коштів в межах України зростає щороку: за 2017 - на 21,4%, за 2018 - на 24,3%, за 2019 рік - на 38,6%.

У 2020 році середня сума переказу у межах України становила 364 гривні (у 2019 році – 314 гривень). Найбільше коштів традиційно прямувало до Києва.

За даними НБУ, понад 78% переказів у межах України забезпечувала трійка лідерів внутрішньодержавних систем - NovaPay (платіжна організація ТОВ "НоваПей"); Поштовий переказ (платіжна організація ПАТ "Укрпошта"); Фінансовий світ (платіжна організація ТОВ "Українська платіжна система").