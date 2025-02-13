День влюбленных или выдумка? Какой праздник 14 февраля и почему день святого Валентина на самом деле летом

Каждый год 14 февраля во многих странах мира отмечают День святого Валентина. Однако так называемый День влюбленных к Православной Церкви не имеет никакого отношения.

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Что отмечают 14 февраля с точки зрения церкви

"14 февраля - как День влюбленных - не имеет никакого отношения к Православной Церкви. То есть с нашей точки зрения это - абсолютно светский праздник. И праздновать его или нет, должны решать сами влюбленные (а не Церковь регламентировать этот момент)", - рассказал эксперт.

В то же время если говорить про День святого Валентина, то такой святой действительно был.

"И день его памяти есть. У католиков он как раз 14 февраля", - отметил Коваленко.

По его словам, история о Валентине, как о покровителе влюбленных, "имеет свои корни в более позднюю эпоху".

Так, выдающийся английский поэт Средневековья Джеффри Чосер (который сыграл значительную роль в становлении разговорного английского языка в литературе во времена доминирования латыни и французского) в одном из своих произведений - поэме "Птичий парламент" - "как раз вспоминает якобы эту историю".

"Исследователи считают, что именно от него пошла эта история с покровительством влюбленных", - объяснил протоиерей ПЦУ.

Речь о том, якобы именно в этом произведении впервые представлена мысль, что День святого Валентина является особенным для всех влюбленных (ведь, исходя из текста поэмы, именно в это время каждая птица выбирает себе пару).

"Но позже даже Католическая Церковь убирала его (Валентина, - Ред.) из общего списка святых. Однако оставляла как местночтимого (как того, чью память при желании можно почитать, - Ред.)", - рассказал ректор православного университета.

Он отметил, что Католическая Церковь также не знает такого праздника, как День влюбленных.

"Поэтому День влюбленных с церковными празднованиями на самом деле не связан. Хотя святой Валентин, как святой, существует. И его память у православных тоже есть - летом. Однако в его житии нет никакой истории о влюбленных", - подытожил Коваленко.

Легенда о покровителе влюбленных и канонизация Валентина

В пресс-службе Православной Церкви Украины (ПЦУ) ранее рассказали, что почитают нескольких святых с именем Валентин.

"Вероятно, что святой, который упоминается в массовой культуре 14-го февраля, известен в церковном календаре как святой Валентин Интерамский (Итальянский). Он жил в итальянском городе Терни в III веке и был казнен в 269 году", - объяснили украинцам.

При этом все святые, совершившие свой подвиг до 1054 года в Западной Европе (то есть до разделения на Западную и Восточную Церковь), являются почитаемыми православными святыми.

Поэтому память святого Валентина отмечается и в католической, и в православной традиции, однако в разные даты:

католики вспоминают его 14 февраля (однако не в общем календаре, где в этот день почитаются святые Кирилл и Мефодий, а в "Римском мартирологе", где указаны местные дни памяти);

православные вспоминают святого летом - 12 августа (по старому стилю) или же 30 июля (по новоюлианскому церковному календарю).

Упоминание о священномученике Валентине (Уалентине), епископе Итальянском, в новоюлианском календаре за 2025 год (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

В ПЦУ подчеркнули, что праздник, который принято отмечать 14 февраля как день влюбленных, на самом деле не соответствует фактам из реальной жизни святого Валентина.

"Согласно одной из самых популярных легенд, святой Валентин "венчал влюбленные пары, несмотря на запрет жестокого императора Клавдия II". Якобы правитель считал, что мужчины, которые не имеют жен и детей, будут лучшими воинами. Однако эта легенда содержит значительную ошибку в хронологии событий, ведь во времена жизни святого Валентина в III веке вообще еще не существовало особого обряда церковного венчания", - пояснили знатоки.

Имеется в виду, что в то время Церковь считала законным тот брак, который заключался в соответствии с гражданскими законами и закреплялся христианами через совместное причастие и объявление перед членами общины.

Канонизировал святого Валентина в 496 году Папа Геласий. Он и посвятил ему день памяти 14 февраля.

"Вероятно, это было сделано для того, чтобы вытеснить языческое празднование, которое отмечалось в Риме в те времена и сопровождалось жертвоприношениями в честь плодородия и материнства. Поэтому массовая культура, собственно, соединила чествование памяти христианского святого с языческими мотивами, которые были распространены ранее. А впоследствии - превратила это еще и в коммерцию, побуждая покупать подарки", - считают в ПЦУ.

В завершение украинцев призвали посвящать истинной любви каждый день, проявляя ее к ближним в своих благих делах (вместо того, чтобы дарить символические материальные подарки один раз в год).

"Поэтому давайте приобщимся к этой Любви и мы, не дожидаясь "особых" дат в календаре, установленных по сомнительным причинам. Только наполнившись настоящей Любовью, которая "долготерпит, милосердствует... не завидует... не хвастается, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не гневается, не замышляет зла, не радуется неправде, а радуется истине" мы сможем ее дарить другим - бескорыстно и ежедневно", - подытожили в ПЦУ.