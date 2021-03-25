День Волі у Білорусі: затримали більше 100 мітингувальників
У неофіційне свято Білорусі День свободи в країні затримано близько 140 осіб. Демонстрації сьогодні пройшли в Мінську та низці інших міст, попри заборону влади.
З наведеної правозахисниками таблиці можна бачити, що в Мінську затримано 87 осіб. Також у 18 містах і селищах країни заарештовано близько 50 громадян. Це не лише ті, хто йде вулицею, більшість затримань відбувається у людей вдома разом із обшуками.
За даними порталу TUT.by, затримання активістів відбуваються по всій країні з самого ранку. До Мінська була стягнута військова техніка, зокрема водомети.
"Увечері в столиці люди гуляли невеличкими групами на центральних вулицях, автомобілісти досить активно сигналили. Увечері по всій країні продовжилися затримання, але переважно в столиці", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Литва, Латвія та Естонія розширили санкційний список проти представників режиму президента Білорусі Олександра Лукашенка. Зокрема, у нього внесли ще 118 білоруських чиновників, які причетні до репресії проти громадянського суспільства.