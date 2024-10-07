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В День учителя в одном из лицеев Ровенской области частично обрушилась стена: что известно

Фото: Гощанский академический лицей (facebook.com panchuk.mykola)
Автор: Нина Еланская

Вчера вечером, в День учителя, в Гощанском академическом лицее частично обрушилась стена. Причиной стала трещина в фасаде, которая угрожала зданию уже долгое время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Ровенской ОВА Александра Коваля.

Поскольку обрушение стены произошло в нерабочее время никто не пострадал.

Коваль отметил, что глава общины сообщил, что эта стена была аварийной, однако ее как раз готовили к ремонту.

"Поручил представителям образовательного и строительного департаментов срочно выехать на место, чтобы выяснить все обстоятельства. А также проверить другие конструктивные элементы сооружения", - заявил начальник ОВА.

Также он сообщил, что обучение в лицее переведено в онлайн режим.

По его словам, в случае необходимости Ровенская ОГА готова оказать поддержку общине, в том числе финансовую.

"Для нас важно, чтобы дети снова смогли пойти в школу. Впрочем, в условиях безопасности для собственной жизни и здоровья", - резюмировал он.

Гощанский селищный глава Николай Панчук отметил, что деньги на ремонт были выделены еще в прошлом году во время сессии селищного совета.

"В настоящее время уже проведены все необходимые обследования, но дождливая погода, которую мы наблюдали в последнее время, ускорила процесс разрушения. В связи с этим мы мобилизовали все необходимые ресурсы для более быстрого реагирования, встречаемся с проектантами и инженерами", - пояснил он.

По его словам, соответствующие специалисты будут проводить оценку объемов повреждений и начинать необходимые ремонтные работы.

"Безопасность наших детей и работников заведения остается главным приоритетом. На время ремонтных работ будут организованы безопасные условия обучения и мы приложим максимум усилий для скорейшего возобновления учебного процесса", - добавил он.

Чтобы узнать информацию о дальнейших шагах и этапах работ, Панчук посоветовал следить за официальными сообщениями на его профиле в Facebook и странице Гощанского селищного совета.

 

Фото: Гощанский академический лицей (facebook.com panchuk.mykola)

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