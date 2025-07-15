День Украинской Государственности 2025: красивые поздравления с праздником

Поздравления с Днем Украинской Государственности 2025

Поздравляю с Днем Украинской Государственности! Этот праздник напоминает нам, что мы имеем глубокие корни и величественную историю. Пусть в каждом сердце живет гордость за свою страну. Желаю мира, согласия и силы духа. Вместе мы - несокрушимая нация.

День Государственности - это символ нашего единства, самобытности и права быть свободными. Украина имеет свой язык, культуру и путь, которому уже более тысячи лет. Пусть этот день укрепляет нашу веру в собственное государство. Желаю, чтобы каждый украинец чувствовал гордость и ответственность. С праздником силы, чести и памяти.

Сегодня мы вспоминаем князя Владимира и наш цивилизационный выбор, сделанный в 988 году. День Государственности - это чествование нашего пути, который продолжается сквозь века борьбы. Пусть Украина процветает, а ее народ живет в достоинстве. Желаю каждому из нас внутренней стойкости и любви к своей земле. Слава нации и ее государственности!

Поздравление с Днем Украинской Государственности (изображение: Pinterest)

День Украинской Государственности - это день, когда важно помнить, кем мы есть. Мы не вымышленная страна, а нация с большим наследием. Пусть этот праздник вдохновляет на новые свершения и объединяет украинцев во всем мире. Желаю света в сердце, тепла в семье и надежды в глазах. С праздником государства, которое мы создаем каждый день!

В этот день желаю каждому почувствовать себя частью великого народа. Пусть любовь к Родине живет не только в словах, но и в поступках. Мы имеем свое государство, и она стоит нашей защиты и уважения. Помните, что история творится здесь и сейчас. Поздравляю с Днем Государственности Украины!

С Днем Украинской Государственности! Это не просто дата, а подтверждение нашей идентичности. Пусть гордость за свое происхождение наполняет каждого из нас. Мы - украинцы, и этим все сказано.

Сегодня мы чествуем силу духа, волю к свободе и вековую традицию. Украина не началась вчера - она формировалась поколениями. Желаю быть достойными своих предков и сильными в настоящем. Пусть этот день придает уверенности.

Открытка с Днем Украинской Государственности (изображение: Pinterest)

День Государственности - это напоминание, что мы имеем свой путь и свой голос. Наш народ не заблудился в мировой истории - он пишет ее сам. Желаю каждому внутренней свободы и мира. С праздником, который объединяет.

Этот праздник - доказательство того, что мы способны быть хозяевами в собственном доме. Пусть в сердце каждого живет Украина. Гордимся своими корнями и смотрим вперед с надеждой. С Днем Государственности!

В День Украинской Государственности вспомним, что мы не временные - мы вечные. История Киевской Руси, борьба за независимость и современная сила - все это о нас. Пусть каждое украинское сердце бьется в унисон с Родиной. Поздравляю с праздником!

Открытка с праздником Украинской Государственности (изображение: Pinterest)

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Бажаю жити в країні вільній,

Де хочеться дихати на повні груди

Бажаю стати Україні сильною,

Де будуть жити усміхнені люди.

З Днем Української Державності.

***

Бажаю нам у країні вільній жити,

Свободою цією найбільш дорожити.

Любити Україну, їй сили віддавати,

Щоб змогла наша Ненька завжди процвітати.

З Днем Української Державності.

Поздравление с праздником Украинской Государственности (изображение: Pinterest)

***

Вставай, Україно, вставай,

Сьогодні твоє свято.

Давай, наша Ненька, давай,

Бо ворогів у нас іще багато.

Борись до кінця, Батьківщино,

Мечем, кулеметом та вогнем,

Ми вільний єдиний народ.

Україна наша - найкраща серед клейнод.

З Днем Української Державності.

***

Разом - ми сила,

Разом - до перемоги.

Вільна одна єдина

Наша мама - Україна!

З Днем Української Державності.

Открытка-поздравление с праздником Украинской Государственности (изображение: Pinterest)