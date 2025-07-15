День Украинской Государственности 2025: красивые поздравления с праздником

Поздравления с Днем Украинской Государственности 2025
- Поздравляю с Днем Украинской Государственности! Этот праздник напоминает нам, что мы имеем глубокие корни и величественную историю. Пусть в каждом сердце живет гордость за свою страну. Желаю мира, согласия и силы духа. Вместе мы - несокрушимая нация.
- День Государственности - это символ нашего единства, самобытности и права быть свободными. Украина имеет свой язык, культуру и путь, которому уже более тысячи лет. Пусть этот день укрепляет нашу веру в собственное государство. Желаю, чтобы каждый украинец чувствовал гордость и ответственность. С праздником силы, чести и памяти.
- Сегодня мы вспоминаем князя Владимира и наш цивилизационный выбор, сделанный в 988 году. День Государственности - это чествование нашего пути, который продолжается сквозь века борьбы. Пусть Украина процветает, а ее народ живет в достоинстве. Желаю каждому из нас внутренней стойкости и любви к своей земле. Слава нации и ее государственности!
Поздравление с Днем Украинской Государственности (изображение: Pinterest)
- День Украинской Государственности - это день, когда важно помнить, кем мы есть. Мы не вымышленная страна, а нация с большим наследием. Пусть этот праздник вдохновляет на новые свершения и объединяет украинцев во всем мире. Желаю света в сердце, тепла в семье и надежды в глазах. С праздником государства, которое мы создаем каждый день!
- В этот день желаю каждому почувствовать себя частью великого народа. Пусть любовь к Родине живет не только в словах, но и в поступках. Мы имеем свое государство, и она стоит нашей защиты и уважения. Помните, что история творится здесь и сейчас. Поздравляю с Днем Государственности Украины!
- С Днем Украинской Государственности! Это не просто дата, а подтверждение нашей идентичности. Пусть гордость за свое происхождение наполняет каждого из нас. Мы - украинцы, и этим все сказано.
- Сегодня мы чествуем силу духа, волю к свободе и вековую традицию. Украина не началась вчера - она формировалась поколениями. Желаю быть достойными своих предков и сильными в настоящем. Пусть этот день придает уверенности.
Открытка с Днем Украинской Государственности (изображение: Pinterest)
- День Государственности - это напоминание, что мы имеем свой путь и свой голос. Наш народ не заблудился в мировой истории - он пишет ее сам. Желаю каждому внутренней свободы и мира. С праздником, который объединяет.
- Этот праздник - доказательство того, что мы способны быть хозяевами в собственном доме. Пусть в сердце каждого живет Украина. Гордимся своими корнями и смотрим вперед с надеждой. С Днем Государственности!
- В День Украинской Государственности вспомним, что мы не временные - мы вечные. История Киевской Руси, борьба за независимость и современная сила - все это о нас. Пусть каждое украинское сердце бьется в унисон с Родиной. Поздравляю с праздником!
Открытка с праздником Украинской Государственности (изображение: Pinterest)
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Бажаю жити в країні вільній,
Де хочеться дихати на повні груди
Бажаю стати Україні сильною,
Де будуть жити усміхнені люди.
З Днем Української Державності.
***
Бажаю нам у країні вільній жити,
Свободою цією найбільш дорожити.
Любити Україну, їй сили віддавати,
Щоб змогла наша Ненька завжди процвітати.
З Днем Української Державності.
Поздравление с праздником Украинской Государственности (изображение: Pinterest)
***
Вставай, Україно, вставай,
Сьогодні твоє свято.
Давай, наша Ненька, давай,
Бо ворогів у нас іще багато.
Борись до кінця, Батьківщино,
Мечем, кулеметом та вогнем,
Ми вільний єдиний народ.
Україна наша - найкраща серед клейнод.
З Днем Української Державності.
***
Разом - ми сила,
Разом - до перемоги.
Вільна одна єдина
Наша мама - Україна!
З Днем Української Державності.
Открытка-поздравление с праздником Украинской Государственности (изображение: Pinterest)