Когда празднуют День благодарения

Большая украинская энциклопедия пишет, что в США День благодарения (Thanksgiving Day) ежегодно отмечается в четвертый четверг ноября. Это государственный праздник и официальный выходной, который традиционно проводят американцы с семьей и друзьями.

В Канаде День благодарения выпадает на второй понедельник октября. В других странах также есть праздники с подобным содержанием, посвященные благодарности за урожай и благополучие.

История Дня благодарения: от колонистов до национального праздника

Самая известная история происхождения американского Дня благодарения связана с событиями 1621 года. По данным Кафедры новой и новейшей истории зарубежных стран КНУ им. Т. Шевченко, тогда английские переселенцы из Плимутской колонии устроили совместное празднование урожая с представителями коренного народа вампаноагов.

Колонисты прибыли в Новый свет в 1620 году и пережили тяжелую зиму. Выжить им помогла поддержка местных жителей, поделившихся знаниями о местности и способах выращивания пищи. После первого урожая переселенцы пригласили вампаноагов на трехдневное празднование с молитвами и общей трапезой.

По преданию, колонисты приготовили диких птиц, а представители коренного народа принесли оленину, рыбу и овощи. В то же время историки отмечают, что точно неизвестно, говорилось ли именно об индюках, которые сегодня стали главным символом праздника.

Это событие часто называют первым Днем благодарения, хотя традиции благодарственных праздников существовали у разных народов задолго до нее. В частности, в европейских странах проводили религиозные службы в знак благодарности за урожай, победу или спасение от бедствия.

В 1789 году первый президент США Джордж Вашингтон провозгласил 26 ноября Днем национальной благодарности. Однако тогда праздник еще не имел единственной даты для всей страны.

Важный шаг сделал президент Авраам Линкольн. В 1863 году, во время Гражданской войны, он объявил День благодарения национальным праздником, который должен был отмечать в последний четверг ноября. Идея также заключалась в том, чтобы объединить американцев в сложный для страны период.

Окончательно современную дату закрепили в 1941 году. После дискуссий о переносе праздника Конгресс США установил его на четвертый четверг ноября.

Какие традиции имеет День благодарения

Главная традиция праздника - семейный ужин. Родственники и друзья часто преодолевают большие расстояния, чтобы собраться за столом. Перед трапезой участники могут по очереди рассказать, за что благодарны в этом году.

Меню традиционного американского Дня благодарения обычно включает в себя:

запеченную индейку - главное блюдо праздника;

клюквенный соус;

картофель и другие овощные гарниры;

тыквенный пирог на десерт.

Кроме семейного ужина, в США проводятся масштабные публичные мероприятия. Один из самых известных - парад Macy's в Нью-Йорке. Его особенностью стали огромные надувные фигуры персонажей мультфильмов и телешоу, проходящие по улицам города.

Еще одна необычная традиция - символическое помилование индюка президентом США. Церемонию в Белом доме проводят с 1947 года: избранной птице позволяют не стать праздничным ужином, а провести остальную жизнь на ферме.

В этом году президент США Дональд Трамп в канун Дня благодарения объявил об официальном помиловании двух индюков - Свободы (Freedom) и Перья (Feathers). Как сообщает BBC, во время церемонии на лужайке Белого дома он зачитал характеристики птиц, в частности их вес, размеры и размах крыльев, после чего предоставил им "полное и всеобъемлющее помилование". Теперь индюки будут жить на ферме в штате Техас.

День благодарения также связан с началом сезона рождественских покупок. На следующий день после праздника в США проходит Черная пятница - один из самых больших дней распродаж в году.

Как День благодарения отмечают в Канаде и Украине

Канадская традиция имеет собственную историю. Одно из самых древних известных празднований на территории современной Канады состоялось в 1578 году. Тогда экспедиция английского мореплавателя Мартина Фробишера провела благодарственную церемонию после продолжительного путешествия.

Впоследствии на традицию повлияли французские и другие европейские переселенцы. В 1957 году парламент Канады официально закрепил празднование Дня благодарения во второй понедельник октября.

В Украине также существовали традиции благодарности за урожай. В частности, после завершения жатвы отмечали обжинки. Современное празднование Дня благодарения распространено, прежде всего, в протестантских общинах.

Первый Всеукраинский День благодарения состоялся в Киеве 7 октября 2006 года с участием представителей разных христианских церквей. Впоследствии масштабные мероприятия проводились на Майдане Незалежности и других городах. В 2017 году праздник снова собрал большое количество участников в центре столицы.