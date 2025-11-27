День благодарения 2025: в чем суть праздника и почему индейка стала его символом

Происхождение праздника и его суть

День благодарения (Thanksgiving Day) - это государственный праздник в США, который отмечают ежегодно в четвертый четверг ноября.

Его основным смыслом является благодарность Богу за жатву (урожай) и полученные в течение года блага.

Считается, что исторически этот день отмечает первый урожай пилигримов из Плимутской колонии в 1621 году - после голодной зимы в Новом Свете.

"Тогда колонисты, которые выжили благодаря помощи индейцев, устроили для себя и для них 3-дневное празднование с пышными обедами и молебнами благодарности", - рассказали в публикации Кафедры новой и новейшей истории зарубежных стран КНУ имени Тараса Шевченко в Facebook.

Как праздник День благодарения отмечали впервые при президенте Джордже Вашингтоне - 26 ноября 1789 года.

Позже, в 1863 году, президент Авраам Линкольн объявил День благодарения национальным праздником и выходным днем в США.

Основные традиции дня благодарения

В целом День благодарения в США считается семейным праздником. Его отмечают за традиционным обедом. При этом каждый из присутствующих произносит слова благодарности за все хорошие события, которые произошли в течение года.

Обязательными блюдами на День благодарения являются:

фаршированная индейка с клюквенным соусом;

сладкий пирог с тыквенной начинкой;

гарнир из кукурузы, картофеля и т.п.

Стоит отметить, что в США к этому дню специально откармливают большое количество индеек - чтобы обеспечить ими каждую американскую семью.

В то же время существует традиция "помилования" индеек президентом, введенная в 1947 году.

Для торжественной церемонии в Белом доме отбирают 30 птиц, среди которых путем голосования выбирают "национальную индейку" и "вице-индейку".

Во время события президент зачитывает перед птицей указ о помиловании и гладит ее. Позже птица отправляется на ферму - спокойно доживать свой век.

Кроме того, на День благодарения в Нью-Йорке ежегодно проходит грандиозный парад (организатором которого является американская сеть универмагов Macy's).

Главной отличительной чертой парада являются огромные летающие надувные фигуры героев мультфильмов и телепередач.

Почему символом праздника стала индейка

Считается, что индейка стала традиционным блюдом на День благодарения из-за того, что была распространенным и доступным источником мяса для жителей США.

Кроме того, осенью она достигала идеального веса для праздничного стола - была достаточно большой (в отличие от кур или других птиц), чтобы накормить много людей.

При этом она была не столь ценной, как другие крупные животные (скот), которых держали ради молока или помощи в ежедневном труде.

Некоторые исторические источники рассказывают также, что когда первые английские поселенцы попали на территорию современных США, охотиться на индеек (которых было много в регионе) их научили местные индейцы.

В то же время стоит отметить: весомых доказательств того, что индейка была в меню праздничной трапезы в конце 1621 года (когда поселенцы-пилигримы праздновали с коренными индейцами) - нет.

Согласно современному описанию этого события колониста Эдварда Винслоу, поселенцы и коренные американцы обедали олениной, рыбой и моллюсками, а также кукурузой и другими овощами.

Слово "птица" могло означать при этом сезонных водоплавающих птиц, таких как утки или гуси, а не индеек.

Между тем "признанным главным блюдом" Дня благодарения индейка стала, как считается, позже (в XIX веке) - благодаря писательнице Саре Джозефи Гейл, которая популяризировала ее в своих работах. Эту женщину называют также "матерью Дня благодарения".