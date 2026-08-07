"День начался с его гибели". Мать защитника Мариуполя об истории сына и теракте в Еленовке

Главное: Сознательный выбор. Сергей Петренко присоединился к "Азову" еще в 2017 году, чтобы защитить страну в случае большой войны.

Сергей Петренко присоединился к "Азову" еще в 2017 году, чтобы защитить страну в случае большой войны. Оборона Мариуполя . Полномасштабное вторжение встретил в городе, после ранения находился на "Азовстали" и скрывал от матери тяжелые условия.

. Полномасштабное вторжение встретил в городе, после ранения находился на "Азовстали" и скрывал от матери тяжелые условия. Последние слова . Во время 30-секундного звонка из плена в июне Сергей призвал "готовить доспехи" и "делать дело".

. Во время 30-секундного звонка из плена в июне Сергей призвал "готовить доспехи" и "делать дело". Трагедия в Еленовке . Наталья узнала о вероятной гибели сына из российских списков, однако долгое время не могла поверить в утрату.

. Наталья узнала о вероятной гибели сына из российских списков, однако долгое время не могла поверить в утрату. Платформа "Башта". В честь сына мать создала проект для ветеранов с медицинской, юридической и социальной помощью.

Спустя более трех лет после теракта в Еленовке родные военнопленных продолжают жить между памятью и борьбой за правду. Для них война не завершилась после последнего сообщения от близкого человека. Она продолжается, пока нет ответов, а сохранение памяти становится делом всей жизни.

Среди таких родных – Наталья Петренко, мама защитника Мариуполя Сергея Петренко ("Башня"). Рассказываем о ее сыне и о том, как мать погибшего Героя теперь помогает другим защитникам.

"Мама, я иду в "Азов"

В один из дней Сергей вернулся домой и сказал матери, что собирается подписать контракт с "Азовом". Для Натальи эта новость стала неожиданностью, хотя оглядываясь назад, она понимает: предпосылки такого решения были давно.

Еще задолго до решения о службе Сергей увлекался военной историей. Жил, как большинство парней.

"Он любил играть в футбол, болел за киевское "Динамо". Постоянно ходил с друзьями на футбол. Это был такой человек-солнце. Но на людях он был достаточно сдержанным. А дома был совсем другим – открытым, веселым, радовался жизни, как все. Мог и школу прогулять, за что иногда получал. То есть он был абсолютно обычным парнем", – улыбается Наталья.

Фото: Сергей Петренко присоединился к "Азову" еще в 2017 году, чтобы защитить страну в случае большой войны (предоставлено РБК-Украина Наталией Петренко)

Он сказал: "Мама, когда россияне придут забирать наш дом, должен быть кто-то, кто умеет нас защитить". Именно после этих слов Наталья поняла: перед ней уже не мальчик, которого можно отговорить или заставить изменить мнение.

В 2017 году Сергей подписал контракт и начал службу в "Азове". С тех пор между его военной жизнью и семьей появилась граница, которую он не позволял переходить даже самым близким людям. О службе почти не говорил. Наталья вспоминает, что дома он никогда не рассказывал о боевой работе. Если она спрашивала, как дела, ответ был одинаковым: "Все хорошо".

Летом 2021 года, после завершения трехлетнего контракта, Сергей впервые всерьез задумался о том, чтобы вернуться к гражданской жизни. Приехал домой, начал искать работу. Но очень быстро столкнулся с проблемой, о которой тогда почти никто не говорил.

За плечами у него было несколько лет службы, боевой опыт и незаконченный университет. В армию он ушел еще студентом третьего курса. Гражданского профессионального опыта практически не имел.

"До того как он подписал контракт, он поработал буквально несколько месяцев подсобным рабочим. И все. Он не знал, чем заниматься дальше", – говорит собеседница.

В конце концов он вернулся в "Азов". Подписал новый контракт и начал работать инструктором в школе имени Евгения Коновальца. Тогда Наталья впервые задумалась не только о сыне, но и о других военных, которые в один день тоже будут возвращаться к гражданской жизни.

"Я поняла, что человек хочет уволиться, но остается один на один с вопросом: что делать дальше? Не было никакой поддержки, никакой информации, карьерных консультаций. Никто не объяснял, как адаптироваться после службы", – рассказывает Наталья.

Фото: В какой-то момент мама узнала, что ее сын ранен и находится на "Азовстали" (предоставлено РБК-Украина Наталией Петренко)

Сегодня, работая с ветеранами, она убеждена, что эта проблема стала еще более заметной.

"Почти 80-90% ветеранов, которых я встречаю сейчас, не хотят возвращаться к той профессии, которую имели до войны. За годы службы меняются ценности, меняется мировоззрение. Человек уже не видит смысла в том, чем занимался раньше. И это будет один из самых больших вызовов для нашего общества", – добавляет она.

Тогда, осенью 2021 года, она еще не знала, что эта мысль в один день станет основой платформы "Башта". Пока что это было лишь осознание того, насколько одиноким может остаться человек после того, как снимет военную форму.

"Мы им наваляем". Об утре 24 февраля и ранении сына

Наталья хорошо помнит утро 24 февраля. Около девяти часов написала сыну сообщение: "У нас тут взрывы". Ответ пришел почти сразу: "Мама, я знаю. Мы все решим. Мы им наваляем. Все будет хорошо. Держитесь".

"В Мариуполе это все началось немного раньше. И то, что для нас было чем-то абсолютно диким, для них уже стало реальностью. Я знаю, что "Азов" готовился к этим событиям. Они действительно готовились", – вспоминает она.

В тот день она вместе с детьми выезжала из Киева. В отличие от Сергея, у Натальи есть еще младшие дети. Их единственный телефонный разговор после начала полномасштабного вторжения длился совсем недолго.

Первые дни войны он еще выходил на связь: раз в несколько дней. В основном короткими сообщениями. Наталья знала только одно: в Мариуполе идут тяжелые городские бои.

"Я увидела, что он стал чаще отвечать в мессенджере, и поняла: произошло что-то такое, из-за чего он уже не находится непосредственно на боевых позициях", – добавляет женщина.

Правду она снова узнала не от сына. Она поддерживала связь с патронатной службой "Азова" и именно от нее Наталья узнала, что Сергей ранен. Ей написали, что ситуация изменилась. Сказали, что Сергея ранили и он уже находится на "Азовстали".

Это была примерно вторая половина марта. После ранения он стал выходить на связь немного чаще.

Наталья каждый день открывала новости. Она видела, как российская авиация стирает с лица земли Мариуполь. Видела кадры разрушенного металлургического комбината, читала об авиабомбах, об уничтоженном госпитале на территории "Азовстали". Она знала, что ее сын находится именно там.

Но когда писала ему, ответ оставался неизменным: "У нас все без изменений. Все хорошо". Он ни разу не написал, что голодает. Не написал, что не хватает воды. Не написал, насколько тяжело его ранение. Всю эту информацию семья узнавала от других людей.

Однажды она не выдержала и написала, что очень волнуется за него, что постоянно плачет. Ответ Сергея удивил ее даже больше, чем его спокойствие.

Фото: В честь сына Наталья создала проект для ветеранов с медицинской, юридической и социальной помощью (РБК-Украина)

"Он спросил: "Почему?" Я ответила: "Потому что ты там". А он написал: "Занимайся физическими упражнениями. Развивайся. Читай книги. Тогда не будешь волноваться", – рассказывает она.

Прошло уже несколько лет, но именно это сообщение Наталья вспоминает чаще всего. Она говорит:

"Я недавно перечитывала нашу переписку и не могла поверить, что человек, находившийся в тех условиях, мог психологически такое выдерживать. Он был там, под бомбами, раненый, а успокаивал меня. И тогда я подумала: если он там может быть настолько сильным, то я не имею права быть слабой".

Еленовка: "День начинался с того, что он погиб. А в течение дня ты уже веришь, что он жив"

После выхода защитников Мариуполя с "Азовстали" Сергей оказался в плену. Несмотря ни на что, для семьи это означало одно – он жив. Связи уже не было. Только ожидание.

А потом произошел звонок, который Наталья вспоминает как последнюю возможность услышать, что ее сын еще рядом. Это было уже в июне. Сергей смог позвонить отцу из плена. Разговор длился не более тридцати секунд.

"Сергей сказал только: "Готовьте доспехи. И делайте дело", – вспоминает она.

Тогда они не до конца поняли, что он имел в виду. Только позже Наталья объяснила для себя эти слова.

В конце июля появились первые сообщения о взрыве в Еленовской колонии. Но за неделю до этого российская пропаганда уже распространяла информацию о якобы украинском обстреле колонии. Тогда эти сообщения быстро опровергли. Именно поэтому, когда новость о взрыве появилась во второй раз, Наталья сначала не поверила.

Она подумала, что это снова неправда. Что сейчас все выяснится.

Через несколько часов начали появляться списки погибших. В них была фамилия Сергея. В тот момент Наталья находилась в Польше вместе с детьми. Ее муж оставался в Киеве, и они постоянно звонили друг другу, пытаясь понять, что происходит.

Она открывала разные списки, читала сообщения, но не могла понять, каким из них можно доверять.

Фото: Новость о гибели подтвердилась, когда Наталья увидела фамилию сына в списках (предоставлена РБК-Украина Натальей Петренко)

"Тогда был абсолютный хаос. Одни говорили, что это правдивые списки. Другие говорили, что россияне специально выложили ложную информацию. Кто-то писал, что там есть люди, которых вообще не было на "Азовстали". Было очень много взаимоисключающей информации", – вспоминает собеседница.

Поэтому она решила не делать никаких выводов и ждать. Первыми начали писать совсем незнакомые люди. Друзья Сергея, его знакомые и люди, которых Наталья никогда не видела.

Все писали примерно одно и то же: "Соболезнуем", "Примите наши соболезнования". Именно это ее больше всего шокировало. Не сами сообщения. А то, насколько быстро люди поверили в его смерть:

"Мне хотелось кричать: "Вы ничего не знаете. Как вы уже можете его хоронить?" Не было никакого официального подтверждения. Никто ничего не знал, а люди уже писали соболезнования".

Проходили недели. Официального подтверждения не было. В конце августа Наталья вернулась в Украину и начала ходить в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Даже там ей говорили не спешить с выводами. Ей говорили: не верьте этим спискам, они не подтверждены. Достоверной информации пока нет.

Она жила между двумя реальностями: в одной Сергей погиб, в другой – он жив, а информация об Еленовке является очередной российской ложью.

"День начинался с того, что он погиб. А в течение дня ты уже веришь, что он жив. И так каждый день. Тебя постоянно шатает между этими двумя состояниями".

Наталья не скрывает: она до сих пор не может сказать, что приняла смерть сына. Именно поэтому в первые месяцы после Еленовки она не хотела ни соболезнований, ни советов.

Женщине очень много говорили: "Нужно бегать", "Пойди что-то посади", "Займись чем-то". Но это были совсем не те слова, которые она хотела тогда услышать.

Если и была фраза, которая действительно помогала, то она звучала очень просто: "Чем я могу тебе помочь?". Вот это, пожалуй, было самым правильным. Потому что когда человек соболезнует, он будто уже признает, что его нет. А она этого не признавала.

"Я не похоронила своего сына. Поэтому мне не нужно было соболезнование. Я его не похоронила".

Фото: Наталья сегодня не перестает помогать ветеранам. В том числе и ради памяти о своем сыне, защитнике Мариуполя (РБК-Украина)

"Башта" появилась потому, что я протестовала против его смерти

Именно в тот период, когда она не могла принять утрату, начала рождаться идея того, что со временем станет платформой "Башта": Я начала думать, что должно быть что-то, где человек после службы мог бы найти всю необходимую информацию. Не искать ее по разным сайтам или знакомым, а иметь одно место, где есть все, что может понадобиться ветерану.

Но Наталья честно признается: настоящей причиной создания "Башты" стала не только помощь ветеранам, но и память о ее сыне.

Сегодня Наталья говорит, что наибольшая проблема даже не в том, чтобы ветераны находили платформу. Сложнее всего – убедить бизнес системно приобщаться к поддержке тех, кто вернулся с войны.

"Нам бы очень хотелось, чтобы компании сами говорили: да, мы готовы постоянно предоставлять ветеранам такие услуги или такие скидки. Потому что мало просто найти информацию в интернете. Нужно, чтобы бизнес был готов работать с ветеранами не один раз, а постоянно", – замечает она.

Она вспоминает, что в 2023 году, когда они только начинали собирать базу медицинских учреждений, ситуация была совсем иной.

"Почти все клиники тогда предлагали либо бесплатные услуги, либо большие скидки – 30-50 процентов. А когда через год мы начали проверять эту информацию перед запуском платформы, оказалось, что большинство этих программ уже закрылись. Для действующих военных еще что-то осталось, а для ветеранов – значительно меньше", – говорит Наталья.

Несмотря на это, она не прекращает работать. Не только потому, что проблема никуда не исчезла, но и потому, что это способ продолжить слова сына, сказанные во время последнего телефонного разговора: "Делайте дело".