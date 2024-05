Не День победы? Зачем Россия придумала праздник 9 мая

Содержание

День победы в Европе: разные даты и разные названия

Европейские страны отмечают победу во Второй мировой войне в Европе в разные майские даты и под разными названиями. Дания и Нидерланды празднуют День освобождения 5 мая. Но большинство стран выбрали дату 8 мая.

В частности, Норвегия отмечает День ветеранов, Литва, Латвия и Эстония - День памяти. Государственный праздник во Франции называется Днем победы (Victoire 1945), в Великобритании - Днем победы в Европе. Польша с 2015 года перенесла празднование с 9 на 8 мая и отмечает его как Национальный день победы.

Украине День победы 9 мая достался в наследство от СССР, он отмечался до 2015 года включительно. С 2016 по 2023 годы официально праздновался День победы над нацизмом во Второй мировой войне, установленный в рамках пакета законов о декоммунизации.

В прошлом году президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 9 мая Дня Европы, а также внес в Верховную раду проект, согласно которому 8 мая отмечается День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 - 1945 годов. Закон был принят в конце мая и подписан в июне. Таким образом, накануне Украина впервые отметила 8 мая как День памяти и победы.

Российская Федерация и Беларусь продолжают советскую традицию и отмечают праздник 9 мая. Более того, в России он превратился в инструмент пропаганды, когда так называемое "победобесие" затмевает чествование ветеранов, и вместо осознания всех ужасов самой смертоносной войны звучат призывы "На Берлин!" и "Можем повторить".

Причина разницы в датах - политика. В мае 1945 года советский диктатор Иосиф Сталин настаивал на том, чтобы Германия безоговорочно капитулировала перед СССР.

"Советский Союз хотел, чтобы Германия отдельно подписала этот документ. Когда он был подписан, по московскому времени было уже 9 мая", - объяснил РБК-Украина историк Роман Кабачий.

Фото: главнокомандующий Королевскими ВВС Великобритании Артур Теддер и заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами СССР Георгий Жуков повторно подписывают Акт о капитуляции Германии 8 мая 1945 года (Courtesy of the Library of Congress Collection)

После самоубийства Адольфа Гитлера (30 апреля 1945 года) Германию возглавил гроссадмирал Карл Дениц. Сначала он предложил частичную капитуляцию на северо-западе страны, в Дании и Нидерландах. Первичная капитуляция произошла 4 мая, со стороны союзников ее подписал британский фельдмаршал Бернард Лоу Монтгомери, на следующий день она вступила в силу.

А уже 7 мая в 02:41 американский командующий Дуайт Эйзенхауэр принял безоговорочную капитуляцию всего Вермахта при участии представителя от СССР генерала Ивана Суслопарова. Сталин отказался признать акт и потребовал подписать новый в Берлине, который контролировался Красной армией.

Британский и американский лидеры - Уинстон Черчилль и Гарри Трумэн - отказывались, но в итоге согласились, когда Сталин заявил, что капитуляция должны быть принята там, откуда пришла агрессия, - в Берлине.

Второй акт подписали в берлинском пригороде Карлсхорст 8 мая в 22:43 по центральноевропейскому времени или 9 мая в 00:43 по московскому. Его текст почти дословно повторял предыдущий. Например, подтвердил прекращение огня 8 мая в 23:01 (по центральноевропейскому времени).

Россия vs Украина. Как праздновали победу и в чем отличия

Праздник Дня победы в Советском Союзе был установлен еще 8 мая до подписания второго акта. Указом президиума Верховного совета СССР дату 9 мая объявили днем всенародного торжества и выходным.

Правда, 9 мая 1945 года особых торжеств не было. Первый парад провели в Москве по приказу Сталина только 24 июня. В последующие годы никаких парадов или шествий ветеранов на Красной площади не было. А в 1947 году статус вообще изменили - праздник оставался государственным, но стал рабочим днем. Тогда же власти отменили выплаты и льготы для ветеранов.

До 1965 года 9 мая не был выходным днем, однако определенные мероприятия проходили. В столицах и союзных республиках давали артиллерийский салют, а на передовицах газет публиковали поздравления с Днем победы. Внимание к дате сохранялось, хотя День труда 1 мая и годовщина Октябрьской революции 7 ноября отмечались с куда большим размахом.

"На пафосном уровне праздновать начали уже при Леониде Брежневе, поскольку, например, годовщина Революции уже выходила из массового сознания. Советский Союз явно хотел создать определенный миф, который бы затмил горькую правду о войне. Хотел скрыть темную сторону войны и создать веселый праздник победы", - рассказывает Кабачий.

Снова выходным День победы стал в 1965 году. Тогда же провели юбилейный парад к 20-летию победы. Это был второй парад по окончанию войны. Третий прошел в 1985-м, четвертый - в 1990-м. Ежегодным действом парад победы стал уже в Российской Федерации с 1995 года.

Фото: первый послевоенный парад в Москве, 24 июня 1945 года (mil.ru)

В Украине не было традиции военных парадов на 9 мая ни в советское время, ни после обретения независимости. Вплоть до конца 1960-х ежегодно в УССР ежегодно проходили два парада - на 1 мая и 7 ноября. "Внеплановые" устраивали на Крещатике в Киеве по случаю особых событий. Например, в июне 1934 года, когда столицу перенесли из Харькова, или в 1954 году в 300-годовщину "воссоединения" с Россией.

На юбилейные даты при СССР парады 9 мая в Украине тоже не проводились. В течение 20 лет после войны украинцы отмечали праздник в частном порядке: ветераны в семейном кругу, осторожно вспоминая определенные эпизоды "окопной правды", а родственники погибших - поминая павших.

Мемориальные мероприятия сводились к возложению цветов к памятникам Неизвестному солдату и минуте молчания на ТВ и радио в 18:50. Самые трогательные моменты были вдали от официоза - люди прямо на улицах благодарили ветеранов и дарили цветы.

"Для меня трогательным моментом было, когда в моем селе в Херсонской области обнимались женщины-ветеранки. Их искренние объятья говорили "мы все это пережили и живем сейчас". А все пафосные речи - это для галочки. Как в принципе и сейчас, когда в России после акций "Бессмертный полк" портреты участников войны выбрасывают на помойку", - рассказал историк в беседе с РБК-Украина.

В независимой Украине первые полтора десятка лет 9 мая отмечали так, как и раньше. При Викторе Ющенко появился формат с шествием ветеранов по Крещатику с президентским оркестром и митингом-концертом. Во время этих мероприятий объявляли общенациональную минуту молчания.

Впервые военная техника на параде 9 мая появилась в 2010 году при Викторе Януковиче. Также была попытка обязать на государственном уровне использовать "красное знамя победы", но законопроект был признан неконституционным. До 2014 среди символов использовалась георгиевская лента, но после того, как она стала символом российской агрессии, появился красный мак. В дальнейшем праздник в Украине отмечали многотысячными акциями, молебнами, автопробегами и т.д.

Как Москва превратила победу в культ

После 1960-х годов 9 мая стало главным праздником в Советском Союзе. Коммунистическая партия и лично генсек Брежнев начали активно эксплуатировать тематику "великой победы" как составляющую повышения авторитета правящей верхушки в обществе, отмечает Украинский институт национальной памяти.

Постепенно память о Второй мировой войне превратилась в культ. А в современной России по сути миф о "Великой отечественной" остается единственным маркером идентичности при отсутствии других более значимых достижений. Современное чествование событий, образов и персоналий прошлого, часто пропитанное гротеском и профанацией, получило название "победобесие".

Фото: 9 мая стало главным праздником СССР при Леониде Брежневе (Getty Images)

При Владимире Путине, особенно после 2014 года, стало понятно, что Москва использует память о войне как способ мобилизации в реваншистском и агрессивном милитарном тоне. В отличие от Украине, где прижились европейские лозунги "Никогда снова" и "Помним и побеждаем". За последнее время в украинском обществе все более популярна модель уважения - меньше пафоса, больше человеческого.

До Путина на уровне российского общества было не много работающих ценностных идей. Память о Второй мировой войне - одна из них, которую не способны поставить под сомнение ни националисты, ни либералы, ни консерваторы. Но именно с его приходом к власти победа над нацизмом превратилась в инструмент пропаганды. С игнорированием советского тоталитаризма, человеческого измерения войны и ее жертв.

Почему восприятие настолько отличается? По мнению историка Романа Кабачия, причина в том, что под немецкой оккупацией находилась вся территория Украины, а что касается России - то считанные проценты европейской части.

"Россияне не знают, что такое оккупация. Там не сжигали деревни так, как у нас, россияне не видели тактики выжженной земли. ДнепроГЭС, Крещатик, заводы и так далее взрывали при отступлении как Красная армия, так и немцы. Поэтому у россиян изначально другое отношение к этой войне. Собственно, поэтому для нас "Никогда снова" - это не просто звук", - объяснил он.

По его мнению, переход Украины к празднованию Дня памяти и победы над нацизмом 8 мая - это далеко не про то, чтобы быть подальше от агрессора и поближе к Европе.

"Вторая мировая война - отдельная страница в истории Украины. Каждый год мы открываем что-то новое. И подходим ко Второй мировой с желанием понять и осознать, а не "деды воевали" или что-то еще. Потому что, когда наши деды воевали, то их бросали в бой в том числе без оружия, как поступали с теми же черносвитниками (мобилизованные в Красную армию с ранее оккупированных нацистами территорий, - ред.). Мы иначе на все это смотрим", - добавил он.

На сегодня российская пропаганда активно культивирует свои мифы, распространяя их не только внутри своей страны, но и в бывших союзных республиках, в Европе и мире. Агрессор использует победу и свою якобы "исключительную роль" в ней как индульгенцию на совершение массовых преступлений в Украине и на ее захват.

Миф о якобы исключительной роли Москвы разбивается о сухие факты. Более 6 млн украинцев громили нацистов в рядах армии СССР, более 100 тысяч боролись с ними в составе УПА, а еще десятки тысяч в военных соединениях Польши, США, Канады и Франции.

Прямые человеческие потери Украины во Второй мировой войне оцениваются в более 8 млн человек. Всем известные преступления нацистов - Холокост, расстрелы мирного населения и депортации - совершались в частности на территории Украины.

"Победобесие" надолго? Когда Россия избавится от него

Нынешнее российское восприятие победы над нацизмом является банальным непониманием того, что война - это зло.

"Набираться наглости и кричать "На Берлин!" в самом Берлине - это психоз и культ войны, смешение добра и зла. Культивировать победобесные маразмы в детских садах - это непонимание того, что что завтра твой ребенок погибнет на войне в Украине, куда его бросит Путин", - отметил Кабачий в беседе с РБК-Украина.

По мнению историка, продолжаться это будет до тех пор, пока россияне не избавятся от многовековой имерскости. Пока их "уютное государство" не ограничится несколькими областями вокруг Москвы и не прекратится порабощение колонизированных народов Кавказа, Сибири, Урала и других регионов.

"Я не знаю, выветрится ли эта имперскость в наше время… Скорее всего, должен произойти распад России, создание российского государства, а не многонационального коктейля с условными эвенками, бурятами и ингушами. Тогда россияне почувствуют, что являются не "старшим братом", а лишь одним из народов. Когда они это почувствуют, пелена имперскости и "победобесия" спадет", - добавил историк.