У День Незалежності перекриють центр Києва у зв'язку з проведенням параду

Зокрема, це вул.Маршала Рибалка, вул. Чорновола, проспект Перемоги, площа Перемоги, вул. Старовокзальна, вул. Жилянська, вул. Велика Васильківська, пл. Льва Толстого, пл. Бессарабська вул. Хрещатик, вул. Академіка Туполєва, вул. Антоновича - вул. і. Федорова.

Після проходження вул. Хрещатик перекриють наступні вулиці: пл. Європейська, Володимирський узвіз, Боричів узвіз, вул. Набережно-Хрещатицька, вул. Нижній Вал, Глибочицький проїзд, вул. Набережно-Лугова, вул. Межигірська, вул. Новокостянтинівська, ж/д станція розвантаження "Почайна", Петрівська алея, Паркова дорога, Дніпровський узвіз, Набережне шосе, вул. Набережно-Хрещатицька, вул. Глибочицька, вул. Богдана Хмельницького, вул. Володимирська, вул. Льва Толстого, вул. Саксаганського, вул. Верхній Вал.

Також 24 серпня можливі тимчасові обмеження руху транспорту на таких вулицях: вул. Інститутська, вул. Ольгинська, пл. Івана Франка, вул. Станіславського, вул. Архітектора Городецького, вул. Заньковецької, вул. Липська, вул. Трьохсвятительська, вул. Європейська, вул. Михайла Грушевського, Майдан Незалежності, вул. Михайлівська, вул. Велика Житомирська, вул. Костьольна, вул. Петра Сагайдачного, а також на ділянках від вул. Малої Житомирської до Софійської площі, вул. Софіївської (крім громадського транспорту), вул. Лютеранської, вул. Шовковичної, вул. Фізкультури.

В той же день, з 08:00 до закінчення заходів тимчасово закриють на вхід і вихід станції метро "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" на Алею Героїв Небесної Сотні. Однак в ніч з 24 на 25 серпня буде продовжена робота пасажирського транспорту на 2 години.