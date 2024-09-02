ua en ru
Пн, 02 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

За день энергетики вернули свет в 19 населенных пунктов после обстрелов

Понедельник 02 сентября 2024 09:53
UA EN RU
За день энергетики вернули свет в 19 населенных пунктов после обстрелов Фото: энергетики вернули свет в 19 населенных пунктов после обстрелов (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Энергетики ДТЭК 31 августа вернули свет 25 тысяч семей в 19 населенных пунктах Днепропетровской и Донецкой областей, которые были без электричества из-за вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Днепропетровская область продолжает подвергаться враждебным атакам, из-за чего регулярно повреждаются электросети, а жители области остаются без света. Здесь за последние сутки энергетикам ДТЭК удалось возобновить работу электросетей для почти 23 тысячи семей в 3 населенных пунктах, дома которых были обесточены из-за обстрелов накануне.

В Донецкой области также продолжаются регулярные обстрелы. Вчера ремонтным бригадам удалось вернуть свет более 2 тысяч семей в 16 населенных пунктах прифронтового региона.

Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, с начала года во время восстановления энергетики ДТЭК попадали под обстрелы более 10 раз. В результате этого трое сотрудников были ранены.

Ранее сообщалось, что 30 августа за день энергетики вернули свет почти 10 тысячам семей Днепропетровской и Донецкой областей. Они были без электроэнергии из-за обстрелов РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Электроэнергия
NEWS
Обстрел Киева: продолжается ликвидация пожаров (фото последствий)
Обстрел Киева: продолжается ликвидация пожаров (фото последствий)
DAILY
Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России