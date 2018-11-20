День Гідності та Свободи: програма заходів у Києві

Фото: День Гідності та Свободи (facebook.com/Stanislav.Kutsenko)

Афіша заходів до Дня Гідності та Свободи в столиці

День Гідності та Свободи 2018 відзначається 21 листопада - в п'яту річницю початку Євромайдану. Які святкові заходи і акції заплановані в цей день в Києві - в матеріалі Styler.

Афіша заходів в День Гідності та Свободи

Пам'ятну дату початку Революції Гідності 2013 року а також Помаранчевої революції 2004 року відзначать у центрі столиці на Хрещатику і Майдані Незалежності - місці, де і відбувалися знакові для сучасної України події.

О 10:00 21 листопада розпочнеться поминальний молебень та урочисте покладання квітів на алеї Героїв Небесної сотні у каплиці (верхній вхід м. "Хрещатик", алея Героїв Небесної Сотні, 3).

В рамках акції "Пам'ятаємо" пройде хода студентів до меморіалу Героїв Небесної Сотні, під час якої запалять лампадки.

Фото: У День Гідності та Свободи відбудеться урочисте покладання квітів (РБК-Україна)

У Будинку профспілок (Майдан Незалежності, 2) 21 листопада о 14:00 відкриється виставка "Назустріч свободі", організована інформаційно-виставковим центром Музею Майдану.

Концерт і виставка фотокореспондента і учасника Євромайдану Олександра Тимошенко відбудеться з 14:00 до 17:00 21 листопада в колонному залі КМДА (вул. Хрещатик, 36). Також тут пройде виставка фоторобіт, присвячена дружинам і матерям загиблих в АТО воїнів.

З 17-го по 25 листопада на Майдані Незалежності проходить інформаційно-виставковий захід "Боротьба за віру", присвячений Дню Гідності і Свободи 2018.

Фото: Програма "Шлях гідності" (facebook.com/maidanmuseum.org)

У концертному залі Українського дому (вул. Хрещатик, 2) 21 листопада о 17:30 розпочнеться концертна програма "Шлях гідності", організована Українським інститутом національної пам'яті та Музеєм Революції Гідності. У концерті візьмуть участь Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України, солісти Національної опери, хорова капела "Думка".

Громадський рух "Українська Патріотична Альтернатива" анонсував проведення масової акції, присвяченої Дню Гідності та Свободи, 21 листопада на Майдані Незалежності з 17:00 до 20:00.

Фото: Акція 21 листопада (facebook.com/Громадський-рух-Українська-Патріотична-Альтернатива)

Міжнародна виставка "Революціонуймо" відкриється 21 листопада в Мистецькому Арсеналі (вул. Лаврська, 12) і буде працювати до 27 січня 2019. Тут 30 сучасних митців предствлять інсталяції живопису, мультимедіа, фото і відеоматеріали про події 2004 та 2013 років.

Фото: Виставка "Революціонуймо" (facebook.com/Mystetskyi.Arsenal)

У Національному музеї літератури (вул. Б. Хмельницького, 11) 21 листопада о 15:30 відбудеться презентація книги "Майдан Від першої особи. Регіональний вимір". Вона являє собою збірник оповідань очевидців і учасників регіональних Майданів, які проходили в різних куточках України в 2013 році.

Виставка літератури "Наш дух не зламати, свободу не вбити", присвячена Дню Гідності та Свободи, відкрита з 15-го по 27 листопада в Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки (вул. Тургенєвська, 83/85).

В "Музеї Івана Гончара" (вул. Лаврська, 19) до річниці подій Євромайдану і Помаранчевої революції до 9 грудня проходить виставка живопису художниці Ольги Родняк з США "Ідентичність, перервана".

Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця" (вул. Госпітальна, 24 А) з 19-го по 30 листопада запрошує відвідати виставку фоторобіт "Майдан - міцність духу".

Раніше ми писали про відважного військовослужбовця ООС, історія якого зворушила українців.

До речі, українські військові похвалилися псом, який з гідністю несе службу в рядах ЗСУ.

Відео: РБК-Україна