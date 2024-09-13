День будет без отключений: "Укрэнерго" не будет вводить графики на 14 сентября

"Завтра, 14 сентября, меры ограничения не прогнозируются", – говорится в сообщении.

Украинцев просят рационально пользоваться электроэнергией и избегать одновременного включения нескольких энергоемких приборов, особенно во время пиков с 10:00 до 16:00.

Следует отметить, что вчера, 12 сентября, в период с 13:00 до 00:00 экстренно были возвращены графики стабилизационных отключений. Это было связано со снижением эффективности солнечных электростанций из-за плохой погоды и падения генерации на ТЭС.

Отключение света в Украине

В 2024 году Россия уже совершила девять масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

После весенних ударов России по энергетике более 80% генерационных мощностей Украины были уничтожены, и ситуация с отключениями оставалась сложной. Поэтому в Украине были введены как аварийные, так и плановые отключения электроэнергии.

В июле запустили два энергоблока на АЭС, но после ударов 26 августа снова ввели графики отключений. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.