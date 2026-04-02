"День сурка": как в НАТО на самом деле относятся к угрозам Трампа выйти из Альянса

Неназванный европейский чиновник назвал заявления Трампа "днем сурка", поскольку военно-политический блок уже слышал от него подобные высказывания.

Однако источники отмечают, что полностью игнорировать угрозы Трампа невозможно. Решения президента США могут приниматься быстро, поэтому среди некоторых дипломатов все еще царит атмосфера беспокойства.

По словам одного высокопоставленного европейского дипломата, некоторые союзники расценивают последние угрозы Трампа как попытку оказать давление на европейские страны, чтобы те выделили ресурсы на разблокирование Ормузского пролива.

В то же время другие собеседники не считают, что между этими вещами обязательно есть связь.

Дипломат НАТО отметил, что такая риторика Трампа "является настоящим отражением его разочарования в связи с тем, что некоторые союзники не оказали США поддержку в виде прав на пролет и базирование во время войны с Ираном".

Ранее Трамп в разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте намекал, что США могут прекратить дальнейшую поддержку Украины, если союзники не усилят свои обязательства по открытию Ормузского пролива.

Когда переговоры не принесли успеха, страны-члены Альянса срочно выступили с заявлением о готовности поддержать безопасное судоходство по этому стратегически важному морскому пути.