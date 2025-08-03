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День ангела 4 августа: небанальные поздравления с именинами, которые тронут до слез

Воскресенье 03 августа 2025 21:22
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День ангела 4 августа: небанальные поздравления с именинами, которые тронут до слез Кого поздравлять с Днем ангела 4 августа (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

4 августа, в понедельник, поздравления с Днем ангела будут ждать люди, которые при рождении получили одно из 13 имен из списка ниже. Именно поэтому уже пора подготовить трогательное поздравление.

РБК-Украина рассказывает, кого поздравлять с Днем ангела в понедельник, и как сделать это небанально.

У кого День ангела 4 августа

Ваших искренних поздравлений будут ждать:

  • Андрей
  • Денис
  • Дмитрий
  • Иван
  • Константин
  • Кузьма
  • Михаил
  • Алексей
  • Семен
  • Дарья
  • Ирина
  • Магдалина
  • Мария.

Как красиво поздравлять с именинами своими словами

Чтобы поздравление с Днем ангела звучало искренне и тепло, стоит избегать шаблонов. В центре должен быть сам человек, его душевность, внутренний свет, доброта. Вспомните что-то личное: его щедрость, искренность, силу или нежность.

Добавьте пожелания душевного спокойствия, веры, поддержки сверху, силы сердца. Хорошо звучат образные фразы о свете, дороге жизни, защите небес. Поздравление может быть лаконичным, но искренним, тогда оно точно запомнится надолго.

  • "С Днем ангела, родная душа. Пусть твой небесный защитник держит за руку в самые темные дни, а в светлые тихо радуется с тобой. Желаю, чтобы в сердце всегда было тепло, которого хватит и тебе, и тем, кого ты любишь!"

  • "Поздравляю с именинами! Желаю, чтобы твой ангел всегда успевал успокоить, поддержать, спасти от ненужного. А еще, чтобы ты всегда знал (-ла), что твой свет виден даже в сумерках"

  • "В этот день хочется поблагодарить небо, что подарило тебя миру. Береги себя, а все остальное уже бережется свыше. Именины - это о тишине в сердце, где живет вера, что все будет хорошо"

  • "С Днем ангела! Пусть любовь будет больше печали, свет сильнее страха, а рядом всегда будут те, кто никогда не предаст. И пусть все, что для тебя важно, имеет свои крылья".

  • "Твой День ангела - это повод вспомнить, как сильно тебя ценят. Пусть каждое утро начинается с тепла, а вечером тебя ждет покой".

Красивые стихи на День ангела на украинском языке

"Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Всі для тебе дарунки
Щоб найвищого ґатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!"

***

"Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров’я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!"

***

"З Днем ангела тебе вітаю,
Всіх благ земних щиро бажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел дасть тобі натхнення,
А Бог - людське благословення".

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При создании материала были использованы: церковный календарь, порталы Facedobra и Day Today.

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