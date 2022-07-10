У Демпартії США відреагували на заяви члена Конгресу: необачно допомагає Путіну

Заяви представниці Конгресу США Вікторії Спартц є "необачною допомогою" президенту РФ Володимиру Путіну і його пропагандистам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Заява співголови групи підтримки України в Конгресі США Марсі Каптур.
Представник Демократичної партії підкреслила, що Конгрес Сполучених Штатів ініціював підтримку України в її героїчних зусиллях захистити країну і припинити війну, яку розв'язала Росія з переважною більшістю членів обох партій.
"Поки деякі члени можуть прагнути посіяти розкол і розпалити напруженість, в цілому Конгрес США твердо підтримує президента Зеленського і його керівництво, поки Україна бореться за своє виживання", - підкреслила вона.
Каптур підкреслила, що рівень і масштаби співпраці Білого дому з офісом президента Зеленського "не дають підстав сумніватися в лояльності будь-якого чиновника" і звинуватила Спартц в "необачній допомозі Путіну".
"Ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані на підрив позицій українських чиновників під час війни, необачно допомагають Путіну і його пропагандистам. Сполучені Штати віддані перемозі України, і в українського народу немає більшого друга, ніж у США", - підкреслила вона.
Нагадаємо, Спартц звернулася з офіційним листом до президента США Джо Байдена і попросила його перевірити можливі зв'язки керівника офісу президента України Андрія Єрмака з РФ.
У МЗС України заявили, що заява Спартц, яка підозрює керівництво України у зв'язках з РФ, є маніпуляцією.