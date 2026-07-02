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"Очищение" от имперских символов: в Черкасской области демонтировали памятник Пушкину

18:10 02.07.2026 Чт
3 мин
Какая дальнейшая судьба монумента?
aimg Василина Копытко
Монумент стоял в центральном парке Каменки (фото: Википедия)

2 июля в Каменке Черкасской области из центрального парка демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Главное:

  • Демонтаж в Каменке: памятник Александру Пушкину, долгое время являвшийся объектом общественных дискуссий, демонтировали.
  • Статус объекта: Министерство культуры Украины приняло решение не заносить памятник в Государственный реестр недвижимых памятников, поскольку он подпадает под действие законодательства о деимпериализации.
  • Дальнейшая судьба монумента: Памятник не уничтожили - его переместили на охраняемую территорию, на которую занимается Каменский государственный историко-культурный заповедник.
  • История протестов: Вопрос демонтажа был сложным из-за сопротивления части жителей, а сам монумент неоднократно становился мишенью для активистов, в частности, в 2024-м его обливали краской.
  • Процедура: Демонтаж был произведен владельцем памятника (заповедником) в установленном законом порядке после получения соответствующих рекомендаций от Украинского института национальной памяти.

Кто принял решение и куда переместили памятник

Демонтаж состоялся по решению Каменского государственного историко-культурного заповедника, на балансе которого находился памятник. Согласно предоставленной информации, объект был демонтирован в установленном законом порядке.

Монумент не уничтожен - его переместили на охраняемую территорию. Это было осуществлено на основании договора о безвозмездном временном хранении.

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Почему памятник демонтировали именно сейчас

Ключевым фактором для демонтажа стало решение Министерства культуры Украины о статусе объекта.

По представлению управления культуры Черкасской ОВА и по рекомендациям Украинского института национальной памяти, ведомство приняло решение не заносить этот памятник в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Причиной послужило то, что монумент подпадает под действие законодательства в сфере деимпериализации публичного пространства. Утрата статуса памятника культурного наследия сделала возможным демонтаж объекта с публичного места.

Продолжительная дискуссия вокруг памятника

Вопрос демонтажа монумента Пушкину в Каменке долгое время оставался дискуссионным. Еще в 2024 году мэр Владимир Тирон отмечал, что значительная часть местных жителей высказывалась против сноса памятника.

В то же время, памятник неоднократно становился объектом протестов. В частности, в декабре 2024 года неизвестные облили монумент красной краской.

Тогда директор литературно-мемориального музея Александр Мушта комментировал это как напоминание о необходимости очищения публичного пространства от символов имперского наследия.

Читайте также о том, что президент Украины Владимир Зеленский 28 июня открыл бюст Ивана Мазепы в Киево-Печерской лавре. Тогда он также заявил, что гетману установят памятник на пересечении Крещатика и бульвара Шевченко, где когда-то стоял Ленин.

Ранее КГГА представила проект обустройства там безбарьерного общественного пространства с большим фонтаном, однако эту идею подвергли критике много киевлян и публичных лиц.

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Черкасская область