"Очищение" от имперских символов: в Черкасской области демонтировали памятник Пушкину
2 июля в Каменке Черкасской области из центрального парка демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Главное:
- Демонтаж в Каменке: памятник Александру Пушкину, долгое время являвшийся объектом общественных дискуссий, демонтировали.
- Статус объекта: Министерство культуры Украины приняло решение не заносить памятник в Государственный реестр недвижимых памятников, поскольку он подпадает под действие законодательства о деимпериализации.
- Дальнейшая судьба монумента: Памятник не уничтожили - его переместили на охраняемую территорию, на которую занимается Каменский государственный историко-культурный заповедник.
- История протестов: Вопрос демонтажа был сложным из-за сопротивления части жителей, а сам монумент неоднократно становился мишенью для активистов, в частности, в 2024-м его обливали краской.
- Процедура: Демонтаж был произведен владельцем памятника (заповедником) в установленном законом порядке после получения соответствующих рекомендаций от Украинского института национальной памяти.
Кто принял решение и куда переместили памятник
Демонтаж состоялся по решению Каменского государственного историко-культурного заповедника, на балансе которого находился памятник. Согласно предоставленной информации, объект был демонтирован в установленном законом порядке.
Монумент не уничтожен - его переместили на охраняемую территорию. Это было осуществлено на основании договора о безвозмездном временном хранении.
Почему памятник демонтировали именно сейчас
Ключевым фактором для демонтажа стало решение Министерства культуры Украины о статусе объекта.
По представлению управления культуры Черкасской ОВА и по рекомендациям Украинского института национальной памяти, ведомство приняло решение не заносить этот памятник в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.
Причиной послужило то, что монумент подпадает под действие законодательства в сфере деимпериализации публичного пространства. Утрата статуса памятника культурного наследия сделала возможным демонтаж объекта с публичного места.
Продолжительная дискуссия вокруг памятника
Вопрос демонтажа монумента Пушкину в Каменке долгое время оставался дискуссионным. Еще в 2024 году мэр Владимир Тирон отмечал, что значительная часть местных жителей высказывалась против сноса памятника.
В то же время, памятник неоднократно становился объектом протестов. В частности, в декабре 2024 года неизвестные облили монумент красной краской.
Тогда директор литературно-мемориального музея Александр Мушта комментировал это как напоминание о необходимости очищения публичного пространства от символов имперского наследия.
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