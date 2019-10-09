Демократи закликали Джуліані свідчити по корупції в Україні під присягою

У Демократичній партії США заявили, що хочуть, щоб особистий адвокат президента Дональда Трампа Руді Джуліані під присягою дав свідчення у Сенаті щодо звинувачень у корупції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Раніше голова правового комітету Сенату США, республіканець Ліндсі Грем запросив особистого адвоката президента Сполучених штатів Дональда Трампа Руді Джуліані дати свідчення у Сенаті щодо звинувачень у корупції.

У відповідь на запрошення Грема Джуліані заявив, що "любить Грема", але він є юристом і йому доводиться "мати справу з привілеями".

Запрошення Джуліані свідчити у Сенаті привітали впливові законодавці-демократи. Один із провідник критиків Трампа Чарльз Шумер заявив, що Джуліані має свідчити під присягою. Сенатор Річард Блументаль відзначає, що окрім Джуліані перед Сенаторам мають свідчити також міністр юстиції США та інші представники адміністрації Трампа. На думку цього сенатора-демократа, законодавці мають "притягнути їх до відповідальності за шкоду верховенству права".

Відзначається, що сам особистий адвокат Трампа намагається привернути увагу американських ЗМІ та громадськості до буцімто порушень з боку екс-віце-президента США Джо Байдена під час перебування на державних посадах.

РБК-Україна писало, що під час виступу на слуханнях у Конгресі щодо розслідування імпічменту Трампа, Курт Волкер зізнався, що радив адвокатові Трампа Руді Джуліані обережно ставитися до інформації українських джерел в розслідуванні щодо Байдена.

Раніше адвокат Джуліані заявив, що не бачив заяву посланців Дональда Трампа в Україні, яка стосувалася розслідування по справі Burisma, в якій фігурував Хантер Байден.