Демократи готуються представити резолюцію для зупинки рішення Трампа про НС в США

Документ представлять в п'ятницю 22 лютого

Демократы Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов планируют подать резолюцию, нацеленную на блокирование объявления президентом Дональдом Трампом чрезвычайного положения на юго-западной границе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Time.

Документ демократы собираются презентовать в пятницу, 22 февраля. Как отмечает Time, это может создать голосование полного состава Палаты к середине марта.

"Прохождение документа через Демократическую партию кажется вероятным. Затем эта мера будет представлена в контролируемом республиканцами Сенате, где может быть достаточно голосов от Республиканской партии для одобрения", - сообщает журнал.

Напомним, 15 февраля президент США Дональд Трамп подписал документ о введении режима чрезвычайного положения в США на южной границе страны. Это позволит ему получить средства в размере около 8 млрд долларов для возведения стены на границе с Мексикой без одобрения Конгресса.

Отметим, что 19 фвраля в Соединенных Штатах в Вашингтоне, Чикаго и десятке других городов прошли акции протеста против решения президента Дональда Трампа объявить в стране чрезвычайное положение для получения средств на строительство стены на границе с Мексикой.