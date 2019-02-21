Демократи готуються представити резолюцію для зупинки рішення Трампа про НС в США

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Документ представлять в п'ятницю 22 лютого

Демократи Палати представників Конгресу Сполучених Штатів планують подати резолюцію, націлену на блокування оголошення президентом Дональдом Трампом надзвичайного стану на південно-західному кордоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Time.

Документ демократи збираються презентувати у п'ятницю, 22 лютого. Як зазначає Time, це може створити голосування повного складу Палати до середини березня.

"Проходження документа через Демократичну партію здається імовірним. Потім ця міра буде представлена у контрольованому республіканцями Сенаті, де може бути достатньо голосів від Республіканської партії для схвалення", - повідомляє журнал.

Нагадаємо, 15 лютого президент США Дональд Трамп підписав документ про введення режиму надзвичайного стану в США на південному кордоні країни. Це дозволить йому отримати кошти в розмірі близько 8 млрд доларів для зведення стіни на кордоні з Мексикою без схвалення Конгресу.

Зазначимо, що 19 грудня в Сполучених Штатах в Вашингтоні, Чикаго і десятках інших міст пройшли акції протесту проти рішення президента Дональда Трампа оголосити в країні надзвичайний стан для отримання коштів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.