ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Демократи готуються представити резолюцію для зупинки рішення Трампа про НС в США

Новини » Політика    21.02.2019 - 00:28
Демократи готуються представити резолюцію для зупинки рішення Трампа про НС в США
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Документ представлять в п'ятницю 22 лютого

Демократи Палати представників Конгресу Сполучених Штатів планують подати резолюцію, націлену на блокування оголошення президентом Дональдом Трампом надзвичайного стану на південно-західному кордоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Time.

Документ демократи збираються презентувати у п'ятницю, 22 лютого. Як зазначає Time, це може створити голосування повного складу Палати до середини березня.

"Проходження документа через Демократичну партію здається імовірним. Потім ця міра буде представлена у контрольованому республіканцями Сенаті, де може бути достатньо голосів від Республіканської партії для схвалення", - повідомляє журнал.

Нагадаємо, 15 лютого президент США Дональд Трамп підписав документ про введення режиму надзвичайного стану в США на південному кордоні країни. Це дозволить йому отримати кошти в розмірі близько 8 млрд доларів для зведення стіни на кордоні з Мексикою без схвалення Конгресу.

Зазначимо, що 19 грудня в Сполучених Штатах в Вашингтоні, Чикаго і десятках інших міст пройшли акції протесту проти рішення президента Дональда Трампа оголосити в країні надзвичайний стан для отримання коштів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

У США відбулися акції протесту проти запровадження надзвичайного стану НС у США: Трамп повідомив, що 16 штатів подали на нього в суд
Новини України Сполучені Штати Америкинадзвичайний станшатдаун
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся