У демократов нет запасного плана, если Байден откажется идти на второй срок, - Reuters

По данным издания, Байден намеревается идти на второй срок, даже несмотря на падение собственных рейтингов.

При этом сторонники президента уверены, что партии не нужен запасной план для победы над вероятным кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, которого Байден обошел на выборах 2020 года.

"Плана Б не существует. Если бы он вдруг перестал баллотироваться, все, кого вы знаете, стали бы баллотироваться. Вице-президент (Камала Харрис - ред.) никого не пугает", - рассказал изданию один из высокопоставленных демократов.

Если Байден все же прекратит участие в выборах во время определения кандидата от демократов в следующем году (праймериз), участие могли бы принять другие кандидаты, в зависимости от требований штатов к подаче документов.

Такой сценарий может привести в внутрипартийной войне, пишут журналисты.

Выборы президента США

Напомним, в 2024 году в США пройдут выборы президента. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден, а от республиканцев - бывший глава государства Дональд Трамп.

В то время, как у Трампа уже есть большое количество конкурентов на праймериз, у Байдена сейчас только один соперник - конгрессмен Дин Филлипс.

Республиканцы должны объявить своего кандидата 15 июля, а демократы - 19 августа. После этого осенью начнутся дебаты и агитация.

Голоса должны быть официально подсчитаны до 6 января 2025 года, а на 20 января запланирована инаугурация.