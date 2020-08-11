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Демократичні вибори на Донбасі поки неможливі, - Маас

Вівторок 11 серпня 2020 13:48
Демократичні вибори на Донбасі поки неможливі, - Маас
Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

На окупованих територіях відсутні необхідні умови, які передбачені в Мінських угодах

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що демократичні вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей поки що неможливі. Він зазначає, що для цього на окупованих територіях відсутні необхідні умови, які передбачені в Мінських угодах.

Про це Хайко Маас заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Однак глава МЗС зауважив, що нещодавня угода про режим "тиші", яку узгодили в рамках Тристоронньої контактної групи, "дає привід для надії."

"Режим припинення вогню вперше за довгий час дотримується, що дає людям на сході України так необхідний їм перепочинок. При цьому Україна проявила гнучкість і готовність іти назустріч" - додав Маас.

За його словами, ФРН продовжує робити ставку на "конструктивну участь Росії в "нормандському форматі".

"Для того, щоб слова не розходилися з ділом, Росія повинна використовувати свій вплив. Ми, звичайно, разом із Францією готові продовжувати формувати цей процес у "нормандському форматі", - зазначив він.

Крім того, німецький міністр схвалив плани проведення Києвом регіональних виборів, на його думку, це хороший знак "для участі українців у демократичних процесах".

Нагадаємо, на Донбасі набула чинності угода про режим "тиші", яку узгодили в рамках Тристоронньої контактної групи.

Крім того, раніше перший президент України Леонід Кравчук заявив, що процес врегулювання ситуації на Донбасі потребує участі Сполучених Штатів Америки.

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