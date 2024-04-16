Демократы ответили, поддержат ли идею спикера Джонсона о помощи Украине и Израилю

Что говорят ведущие демократы

Лидеры демократов в нижней палате Конгресса отметили, что могут поддержать инициативу спикера только в том случае, если в него будут включены ключевые пункты сенатского законопроекта с помощью Украине, Израилю и Тайваню.

"Главное - это содержание законопроекта. Содержание имеет значение", - сказал член Палаты представителей-демократ Пит Агилар.

Он уточнил, что после того, как Джонсон обнародует точные детали своего плана, несколько ведущих демократов, включая глав комитетов по разведке, иностранным делам и ассигнованиям, рассмотрят четыре законопроекта. Это необходимо, чтобы документы "прошли тест на содержание".

"Если эти люди укажут, что содержание законопроектов, о которых мы говорим, соответствует этому тесту, чтобы помочь Украине, помочь нашим союзникам, предоставить гуманитарную помощь, тогда демократы Палаты представителей и команда лидеров будут работать над тем, чтобы найти подходящий процесс для реализации", - подчеркнул Агилар.

При этом член Палаты представителей-демократ Кэтрин Кларк выразила надежду, что конгрессменам удастся достичь соглашения о содержании законопроектов.

Предложение Джонсона поддержали не все

В то же время конгрессмен-демократ Тони Карденас обеспокоен инициативой Джонсона об отдельных законопроектах.

"Я не думаю, что это хорошо. Я думаю, что они оставят нас на произвол судьбы по некоторым инициативам. Нам нужно сделать законопроект, который будет всеобъемлющим", - отметил он.

Что предлагает Джонсон

Напомним, в феврале Сенат США поддержал законопроект, который позволит выделить на помощь Украине около 60 млрд долларов. Но инициативу так и не рассмотрела Палата представителей.

Спикер Палаты Майк Джонсон, который отказывается выносить на голосование сенатский законопроект, сегодня, 16 апреля, предложил разбить инициативу верхней палаты Конгресса на четыре отдельных законопроекта. Один из них будет предусматривать помощь Украине.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби уже заявил о том, что предложение Джонсона "соответствует запросу" Белого дома на первый взгляд. Ранее Белый дом выступал только за инициативу Сената без каких-либо альтернатив.