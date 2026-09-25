Демократы Сената США раскритиковали Трампа за несбывшиеся санкции против России
Демократы в Сенате США раскритиковали итоги саммита президента Дональда Трампа с главой Китая Си Цзиньпином. Среди претензий - отсутствие реальных шагов против обхода санкций, поддерживающих военную машину России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление сенаторов-демократов.
"Призывы саммита к деэскалации ничего не делают для остановки потока китайских товаров двойного назначения, поддерживающих жизнь военной машины Владимира Путина", - говорится в заявлении.
Сенаторы подчеркнули: если Трамп серьезно настроен завершить войну Путина, ему стоит почтить память Линдси Грэма, ответственно реализовав закон о санкциях против России и Ирана.
По словам демократов, администрация Трампа должна положить конец "впечатляющему" полугодовому бездействию по введению санкций против обхода ограничений в поддержку войны России - включая китайский экспорт товаров двойного назначения в Москву и закупки российской нефти.
Демократы отметили, что дипломатия с Китаем остается важной для предотвращения конфликта и защиты американских интересов, однако итоги саммита "не оправдали ожиданий".
По их словам, вместо противодействия нечестным торговым практикам Китая, краже технологий и причастности к атакам на американских военных, Трамп избрал "великолепие вместо цели" - обменяв жесткую дипломатию на бальный тур и роскошный ужин с друзьями-миллиардерами.
Напомним, 16 сентября Палата представителей Конгресса США уже одобрила законопроект Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя, предусматривающий жесткие санкции и пошлины против России и стран, которые помогают ей обходить ограничения или покупают ее энергоресурсы.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук приветствовал принятие документа, отметив, что давление на государство-агрессора переходит от слов к конкретным решениям. Кроме того, документ предоставляет президенту США полномочия вводить вторичные пошлины против крупнейших покупателей российской нефти.
А накануне новые санкции США против России уже разозлили Китай - Пекин выразил резкую критику по этому закону.