Демократы Сената США раскритиковали Трампа за несбывшиеся санкции против России

Демократы в Сенате США раскритиковали итоги саммита президента Дональда Трампа с главой Китая Си Цзиньпином. Среди претензий - отсутствие реальных шагов против обхода санкций, поддерживающих военную машину России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление сенаторов-демократов.

"Призывы саммита к деэскалации ничего не делают для остановки потока китайских товаров двойного назначения, поддерживающих жизнь военной машины Владимира Путина", - говорится в заявлении.

Сенаторы подчеркнули: если Трамп серьезно настроен завершить войну Путина, ему стоит почтить память Линдси Грэма, ответственно реализовав закон о санкциях против России и Ирана.

По словам демократов, администрация Трампа должна положить конец "впечатляющему" полугодовому бездействию по введению санкций против обхода ограничений в поддержку войны России - включая китайский экспорт товаров двойного назначения в Москву и закупки российской нефти.

Демократы отметили, что дипломатия с Китаем остается важной для предотвращения конфликта и защиты американских интересов, однако итоги саммита "не оправдали ожиданий".

По их словам, вместо противодействия нечестным торговым практикам Китая, краже технологий и причастности к атакам на американских военных, Трамп избрал "великолепие вместо цели" - обменяв жесткую дипломатию на бальный тур и роскошный ужин с друзьями-миллиардерами.