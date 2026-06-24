Демократы хотят проверить законность портрета Трампа на долларах

Портал отметил, что согласно американскому законодательству на денежных купюрах и ценных бумагах может быть изображен только "портрет уже умершего человека". Сенаторы-демократы обратились в Управление генерального инспектора Министерства финансов с просьбой расследовать расходы по тому, что они назвали "незаконной купюрой номиналом 250 долларов".

"В то время, когда американцы продолжают сталкиваться с ростом цен, министерство финансов должно сосредоточиться на решении экономических проблем, а не на выделении ресурсов на то, что выглядит как незаконный проект ради тщеславия президента", - цитирует издание текст письма представителей Демократической партии, опубликованного во вторник.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что администрация в Вашингтоне не будет добиваться введения в обращение купюры номиналом в 250 долларов с портретом Трампа, если Конгресс не поддержит этот шаг.

Минфин США продвигает идею создания купюры номиналом в 250 долларов с изображением действующего президента. Если это произойдет, Трамп станет первым за 150 лет человеком, который при жизни попал на американскую банкноту.