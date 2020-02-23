Демократ Сандерс лідирує на праймеріз у Неваді

Сенатор Берні Сандерс лідирує у первинному голосування в Неваді за право висуватися в президенти США від Демократичної партії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За підсумками підрахунку 11% голосів, Сандерс набирає в Неваді 44,1%. На другому місці із суттєвим відривом колишній віце-президент США Джо Байден з 25%. Третій - Піт Буттиджич з 14,9%, далі - Елізабет Ворен з 8,4%, мільярдер Тому Стаєр з 3,7% і Емі Клобушар з 3,6%.

"В Неваді ми тільки що зібрали різновікову, мультирасовую коаліцію, яка переможе не тільки в Неваді, але і по всій країні", - заявив Сандерс виступаючи на мітингу в Техасі.

Перемога сенатора на зборах в Неваді відбувається після перемоги в Нью-Гемпширі і сильного результату в Айові, де результати все ще вивчаються.

Нагадаємо, раніше The Washington Post повідомила, що Російська Федерація збирається підтримати на виборах президента Сполучених Штатів сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса, готуючи кампанію з втручання в американські вибори в 2020 році.

Сандерс застеріг Російську Федерацію від спроб втручання в американські вибори.

"Розвідка говорить нам, що вони втручаються в цю кампанію, прямо зараз, у 2020 році. І моє послання президента (Росії Володимиру - ред.) Путіну буде таким: якщо мене оберуть, повірте, ви не будете втручатися в американські вибори", - заявив Сандерс.