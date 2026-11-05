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Демократ Джеффрис выдвинул свою кандидатуру на пост спикера Палаты представителей США

01:55 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: демократ Хаким Джеффрис (flickr.com)

Лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис официально объявил, что намерен баллотироваться на пост спикера Палаты представителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

"Я смиренно обращаюсь к вам с просьбой поддержать мою кандидатуру на пост следующего спикера Палаты представителей. Теперь мы должны осуществить кардинальные перемены, которых требует большинство американского народа", - написал Джеффрис в письме коллегам.

Он добавил, что "каждый член нашего большинства сыграет значимую роль", и что его цель заключается в том, чтобы дать демократам в Палате представителей возможность "действовать решительно в трех ключевых областях". Среди них:

  1. доступность;
  2. подотчетность;
  3. и американские ценности.

Axios пишет, что хоть и некоторые из новоизбранных демократов и представителей "красных" округов отказались подтвердить свою поддержку Джеффриса на посту спикера, ожидается, что он не столкнется с серьезным сопротивлением в борьбе за эту должность.

Издание поясняет, что большинство, одержанное демократами на выборах в Палату 3 ноября - еще больше защитит Джеффриса от любых потенциальных мятежников в его фракции.

Также ожидается, что команда высшего руководства Джеффриса тоже будет избрана без конкуренции.

Что еще важно знать

Напомним, ранее мы писали, что 56-летний законодатель из Бруклина Хаким Джеффрис может возглавить Палату представителей 3 января, когда состоится голосование новогодние Конгресса. Он может стать первым темнокожим спикером в истории страны и в случае назначения сменит в должности республиканца Майка Джонсона.

Отметим, что по мнению Канцлера Германии Фридриха Мерца, президент США Дональд Трамп после победы демократов на довыборах будет управлять страной в обход Конгресса.

Также мы писали, какие 12 необычных фактов произошли на промежуточных выборах в США 3 ноября.

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