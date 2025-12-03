"Демографическая пропасть". Либанова оценила потери Украины из-за войны

Она отмечает, что в эту цифру входят не только необратимые потери, но и массовая эмиграция, дополнительная смертность, падение рождаемости и "нерожденные" из-за войны дети. Либанова замечает: часть украинцев, возможно, вернется, но ожидать значительного возвращения не приходится.

Особенно критично, подчеркивает демограф, влияет резкое падение рождаемости. Если в 2021 году на одну женщину в Украине приходилось 2,1 ребенка, то по расчетам Института сейчас этот показатель составляет лишь 0,7. После войны уровень рождаемости может постепенно подняться до 1,6, но это максимум, который можно ожидать.

Для простого воспроизводства поколений нужно 2,15 ребенка на женщину, напоминает Либанова. Сегодня же Украина оказалась на уровне Южной Кореи, где рождаемость также упала до 0,7, несмотря на высокий уровень жизни.

Дальнейшая реальная картина станет понятной только после переписи населения, которую Украина планирует провести после завершения войны.