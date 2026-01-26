Демографический кризис в Украине: что происходит с темпами рождаемости

Демографический кризис в Украине возник давно, но значительно обострился из-за полномасштабной войны. Ее серьезные последствия страна будет ощущать в будущем.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр социальной политики, семьи и национальности Денис Улютин.

По его словам, уровень рождаемости в Украине снижается давно, и темпы этого падения пока не ускоряются, но и не замедляются.

"Снижение примерно такое же, как и раньше. В то же время мы работаем над тем, чтобы поддержать семьи с детьми", - отметил министр.

Увеличение выплат

Улютин напомнил, что с 1 января вступил в силу закон о повышении "детских" выплат. Они, по замыслу правительства, должны помочь совмещать родительство с работой. В то же время он подчеркнул, что государство меняет подход к социальной политике.

"Социальная политика должна быть не только о выплатах, а о возвращении человека к работе и возможности достойно себя обеспечивать. Государство должно поддерживать человека в наиболее кризисные моменты, но эта поддержка должна быть краткосрочной и одновременно ощутимой", - пояснил он.

Одним из таких шагов стала разовая выплата при рождении ребенка в размере 50 тысяч гривен. По словам министра, это помощь именно на тот период, когда расходы для семьи являются наибольшими.

В министерстве также проанализировали влияние наличия детей на риск попадания семьи в сложные жизненные обстоятельства. Выяснилось, что среди семей без детей таких около 17%, тогда как в семьях с детьми этот показатель возрастает до 34%.

"Именно поэтому мы повысили выплату до 50 тысяч гривен", - добавил Улютин.

Пакет малыша, дородовые выплаты и еЯсла

Кроме того, правительство увеличило денежную компенсацию по программе "пакет малыша" до 8451 гривны, а также ввело новую выплату в размере 7 тысяч гривен дородовой поддержки для незастрахованных беременных женщин.

Отдельно министр обратил внимание на запуск программы "еЯсла", которая должна помочь родителям совмещать воспитание ребенка с профессиональной деятельностью.

Она предусматривает ежемесячную выплату в размере 8 тысяч гривен после достижения ребенком одного года и до трех лет - для родителей, которые вышли на полный рабочий день. Программа не распространяется на ФЛП.

"Эта сумма, возможно, не полностью покроет стоимость няни или частного садика, но она является существенной и помогает родителям вернуться к экономической активности", - подытожил министр.