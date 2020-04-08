Демобілізацію строковиків в Україні не буде відкладено, - Міноборони

Незважаючи на карантин в Україні військовослужбовці-строковики будуть звільнені в запас вчасно. Про це в ефірі одного з телеканалу заявив міністр оборони Андрій Таран, передає урядовий портал.

За словами Тарана, терміни демобілізації військових, які відслужили встановлені терміни, залишаються без змін.

"Черговий призов громадян на строкову військову службу указом президента України перенесено з квітня-червня на травень-липень 2020 року. Зазначені заходи вживаються з метою недопущення поширення в державі респіраторної хвороби, викликаної коронавірусом", - додав він.

Зазначимо, в рамках весняної кампанії на строкову військову службу планують набрати 16 460 осіб, у тому числі 9 000 - ЗСУ, 5 460 - Національна гвардія, 1 300 - Державна прикордонна служба, 700 - Спеціальна служба транспорту.

Всього в квітні-липні 2020 зі Збройних сил України будуть демобілізовані близько 6 700 строковиків.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський переніс весняну призовну кампанію указом від 23 березня. До цього у зв'язку з введенням карантину призов було припинено.