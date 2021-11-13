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Демчишин прокоментував відкриту справу проти нього: "зшито білими нитками" 

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Київ, Субота 13 листопада 2021 21:13
Демчишин прокоментував відкриту справу проти нього: "зшито білими нитками"  Фото: Володимир Демчишин (mpe kmu gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Екс-міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин вважає, що відкрита проти нього кримінальна справа сфабрикована СБУ і ДБР і незабаром буде закрита.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар Демчишина "Інтерфакс-Україна".

Демчишин також підкреслив, що не бачить нічого незаконного в купівлі вугілля в українських шахт.

"Щодо юридичної складової вона не витримує жодної критики. Тому що апріорі не може бути нічого незаконного в тому, що держава купувала вугілля в українських державних шахт з рахунками на контрольованій території і з оплатою податків в український бюджет", - йдеться в коментарі.

Крім того, Демчишин висловив сумнів у професіоналізмі нинішнього керівництва сферою енергетики.

"А що тепер? А судді хто? Ті, хто не забезпечив достатніх запасів, ні вугілля, ні газу до зими. Ті, хто заради "аварійної допомоги" готовий зробити рукостискним маріонетку Путіна Лукашенка? Ті, хто поставив країну на межу енергетичної катастрофи? А нам всім залишається тільки на Бога сподіватися, щоб дарував теплу зиму і не застудив Україну сибірськими морозами", - вважає екс-міністр.

На його думку, відкрите виробництво необхідне владі для відволікання уваги. "Ця справа завершиться так само безславно, як розвалилися багато інших "рейтингових" справ за останні два роки. Такий же підроблення. Час нас розсудить. А поки збанкрутіла влада дилетантів намагається від свого управлінського провалу відвернути увагу нехай і порожніми, але гучними кримінальними справами", - сказано в коментарі.

Нагадаємо, 12 листопада правоохоронці повідомили Демчишину про підозру у сприянні терористичній групі або терористичній організації. Він обіймав посаду міністра енергетики з грудня 2014 по квітень 2016 року.

За інформацією Служби безпеки України, вказаний чиновник протягом грудня 2014-лютого 2015 року видав низку наказів, якими призначив на посади державних підприємств, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях України, представників терористичних організацій "Л/ДНР".

У Державному бюро розслідувань уточнили, що поставки здійснювалися за участю колишнього високопоставленого чиновника, який зараз є народним депутатом України.

У Бюро зазначають, що дії Демчишина поставили енергетичну сферу України в залежність від РФ і терористичних організацій "Л/ДНР", чим підірвали економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, а також позбавили країну можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичними ресурсами.

Також вони призвели до отримання Російською Федерацією ширших можливостей для подальшого втручання у внутрішні справи України та ведення підривної діяльності на території Української держави.

В офісі генерального прокурора України пояснили, що в схемі незаконних поставок вугілля енергогенеруючим підприємствам України були задіяні два вугледобувних підприємства ДП "Шахта імені К.і. Кисельова" і ДП "Луганськвугілля", які перебували під повним контролем незаконних збройних формувань, а одне з них взагалі не працювало.

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Служба безпеки України ЛНР Володимир Демчишин
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