RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Демченко: вчера польские протестующие не пропустили ни одного грузовика из Украины

Фото: Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины (mediacenter.org)
Автор: Мария Кучерявец, Сергей Пышкин

Польские фермеры продолжают блокировать три пункта пропуска. Вчера, 15 апреля, они не пропустили ни один грузовик из Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

Как отметил Демченко, среди заблокированных пунктов пропуска:

  • "Ягодин";
  • "Рава-Русская";
  • "Угринов".

Фермеры пропускают по несколько грузовиков в час, или же вообще ограничивают движение.

"Через эти три пункта польские протестующие за минувшие сутки вообще не пропускали грузовики в сторону Польши", - добавил он.

В частности фермеры не пропускали вчера грузовики в сторону Украины через пункт-пропуск "Угринов".

"Ягодин"

За прошедший день фермеры пропустили на выезд из Польши только 70 фур несмотря на то, что это крупнейшее инфраструктурное направление для пересечения границы грузовыми автомобилями. В целом пункт пропуска способен пропускать около 1,4 тысячи фур в обоих направлениях.

Очереди

По состоянию на сегодняшнее утро, 16 апреля, в очередях на территории Польши находится около 600 грузовиков.

"Легковые машины и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается", - добавил Демченко.

Блокада польской границы

В феврале польские фермеры начали протесты по всей стране. Они выступают против импорта украинского продовольствия, поскольку якобы это влияет на цены на внутреннем рынке.

Еще в начале марта фермеры заявили, что протесты продолжатся до 30 апреля.

Недавно Украина вместе с Польшей и ЕС провела переговоры по решению зернового вопроса. По итогам встречи премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев имеет пять шагов, направленных на решение проблемы.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДПСУПольша