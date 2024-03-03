Демченко: на границе с Польшей блокируются все шесть направлений, в очереди 2,4 тысячи фур

Как отметил Демченко, самая большая очередь наблюдается в направлении контрольного пункта пропуска (КПП) "Краковец" и "Ягодин". Всего в очередях на всех шести направлениях - 2,4 тысячи фур.

КПП "Шегини"

По словам спикера ГПСУ, ситуация неизменна. Польские фермеры несколько дней назад заблокировали полностью возможность проезда грузовиков в обоих направлениях. Исключение - фуры, которые везут гуманитарные или важные грузы для Украины.

КПП "Ягодин"

"Напомню о том, что это крупнейшее инфраструктурное направление где может пересекать границу 1200-1400 грузовиков в обоих направлениях. Зато сейчас пропускаются только грузовые средства, которые следуют в Украину. За минувшие сутки таких было всего 70. Зато ни один грузовик не пересекает границу в сторону Польши, поскольку их не пропускают", - рассказал Демченко.

В частности спикер ГПСУ отметил, что протестующие не блокируют движение для других категорий транспорта - легковых автомобилей и автобусов.

Ситуация на границе с Польшей

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовых транспортных средств. Наблюдается значительное осложнение для пересечения границы - как в направлении Украины, так и в направлении Польши.

Блокирование польские фермеры продолжают осуществлять на шести пунктах пропуска: