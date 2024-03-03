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Демченко: на границе с Польшей блокируются все шесть направлений, в очереди 2,4 тысячи фур

Фото: Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины (mediacenter.org.ua)
Автор: Сергей Пышкин

На украинско-польской границе в дальнейшем блокируются все шесть направлений. Всего в очереди на территории Польши в сторону Украины находится 2,4 тысячи грузовых транспортных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Как отметил Демченко, самая большая очередь наблюдается в направлении контрольного пункта пропуска (КПП) "Краковец" и "Ягодин". Всего в очередях на всех шести направлениях - 2,4 тысячи фур. 

КПП "Шегини"  

По словам спикера ГПСУ, ситуация неизменна. Польские фермеры несколько дней назад заблокировали полностью возможность проезда грузовиков в обоих направлениях. Исключение - фуры, которые везут гуманитарные или важные грузы для Украины. 

КПП "Ягодин" 

"Напомню о том, что это крупнейшее инфраструктурное направление где может пересекать границу 1200-1400 грузовиков в обоих направлениях. Зато сейчас пропускаются только грузовые средства, которые следуют в Украину. За минувшие сутки таких было всего 70. Зато ни один грузовик не пересекает границу в сторону Польши, поскольку их не пропускают", - рассказал Демченко. 

В частности спикер ГПСУ отметил, что протестующие не блокируют движение для других категорий транспорта - легковых автомобилей и автобусов. 

Ситуация на границе с Польшей

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовых транспортных средств. Наблюдается значительное осложнение для пересечения границы - как в направлении Украины, так и в направлении Польши.

Блокирование польские фермеры продолжают осуществлять на шести пунктах пропуска:

  • "Ягодин";
  • "Устилуг";
  • "Угринов";
  • "Рава-Русская";
  • "Шегини";
  • "Краковец".

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